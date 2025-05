A menos de medio año de blanquear su romance con Mauro Icardi en las redes sociales, China Suárez reveló el gesto que tuvo el futbolista que le terminó de enamorar.

En el mano a mano que la actriz tuvo con Gustavo Méndez para La pasión habló de su profundo amor por los animales y recordó el día que rescató a un perro adulto, abandonado en plena ruta y bajo la lluvia.

En ese marco, la China expuso que terminó adoptando a Wet, así llamaron al perro, porque nadie lo quiso y puso a Icardi en escena.

CHINA SUÁREZ REVELÓ EL GESTO CON EL QUE MAURO ICARDI LA TERMINÓ DE ENAMORAR

“Lo íbamos a poner en adopción, pero es un perro muy viejito y nadie preguntaba por él. Entonces, lo adoptamos. Lo dejamos en la casa de Pilar, de los fines de semana”, comenzó contando la China.

Y continuó: “Un día fuimos con Mauro y los chicos y se había lastimado con un alambre. Tenía toda la pata abierta. Él no se quejaba. Me puse a llorar, mis hijos también”.

“Dije ‘¿qué hacemos?’. Recién llegábamos. Y Mauro lo agarró (hizo el gesto de que lo alzó a upa). Yo me terminé de enamorar. Y me dijo ‘no te preocupes. Agarrá a los chicos que yo me ocupo’. Lo subió al baúl y lo llevamos a la veterinaria. Lo cocieron. Estuvo con antibióticos y ahí está, feliz. Se quedó”, reveló la actriz, visibilizando el noble comportamiento de Mauro que la derritió de amor.

