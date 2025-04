A casi cinco meses del comienzo de Gran Hermano, Chiara Mancuso expresó su hartazgo en la sala de stream y apuntó con todo contra Santiago “Tato” Algorta y Luz Tito.

La participante dejó a un lado el cariño que supo tener por la joven de Jujuy y les pidió a sus fans que la eliminen del reality. La concreta arremetida de Chiara contra Luz se potenció luego de que Pestañas sacara de la casa a su hermano, Giovanni.

Respecto a Tato, la mala onda y los enfrentamientos constantes, que la llevaron desestabilizarse en numerosas oportunidades, hicieron que Mancuso tampoco lo quiere en GH.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

CHIARA DE GRAN HERMANO APUNTÓ CONTRA LUZ Y TATO: EL DESCARGO

“Estoy muy feliz, estoy muy agradecida con todos ustedes que están del otro lado bancándome, de lo que estoy viviendo, de estar acá hace 5 meses y no me lo va a cargar un pelotudo (Tato) sin gracias que se junta con dos nenas de 19 (Luchi) y 21 años (Luz)”.

“Muchas gracias por estar conmigo. No se preocupen. Les vine a hablar a mis Cobritas, a mi gente, no voy a tirar la toalla. Simplemente estoy embroncada. Ya se me va a ir la bronca, ya se me va a pasar”.

“Voy a tratar de estar con más fuerza, ahora que vino mi hermanito y que me hizo tan bien. Me voy a quedar con eso”.

“Los amo con todo mi corazón, muchas gracias por estar del otro lado. Si aguanté 5 meses, tengo aguante para estar acá adentro 2 meses más. El tiempo que sea necesario”.

“Síganme bancando. Ahora vamos a darlo todo para sacar a Luz. Vamos, vamos, por eso”.

