En Intrusos revelaron que Wanda Nara habría despertado la furia de las autoridades de Telefé por salir al aire en Mujeres Argentinas la mañana del jueves a través de una comunicación telefónica, durante la visita de L-Gante al programa de eltrece.

“Estaba al aire Georgina Barbarossa, al mismo tiempo estaba Ludueña con L-Gante en su programa y apareció Wanda Nara, que es estrella de Telefé; para tener la posibilidad de salir en otros canales se pide permisom y ella salió al aire por teléfono”, contextualizó Rodrigo Lussich.

Entonces, el conductor detalló cómo habrían reaccionado en ese canal: “En ese momento harden los teléfonos de Telefé, dijeron ‘se caga en nosotros, se está burlando de Georgina’. Por un lado molestó porque ella es figura de ese canal...“.

“Y por otro lado porque hubo rispideces con Barbarossa, que viene negándole notas a sus cronistas en la calle”, sumó Lussich y Karina Iavícoli lanzó: “En el fondo me dijeron que ella no está tan segura de estar confirmada, no firmó, entonces lo haría apropósito”.

EL GUIÑO DE WANDA NARA A MAURO ICARDI QUE PODRÍA ENFURECER A LA CHINA SUÁREZ

Wanda Nara apareció públicamente en un evento en la noche del martes y sorprendió a todos con un detalle en su look que no fue el cinturón faja de metal y cadenas con el que completó el atuendo.

Es que en medio de su guerra legal con Mauro Icardi, la conductora volvió a mostrarse con el anillo de bodas. El mismo que exhibió en varias oportunidades en sus redes sociales junto al futbolista antes de que estallen las polémicas y desde Ciudad te mostramos las fotos.

También es la joya con la que se la vio en la entrevista que le dio a Susana Giménez en Italia, apenas empezó el Wanda Gate, en el 2021. Y no fue este el único gesto que podría enfurecer a la China Suárez, sino que también sus dichos en una nota que dio a LAM, donde no descartó reconciliarse con Icardi.

