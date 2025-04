La llamada de Wanda Nara en vivo a L-Gante en plena entrevista con Mujeres Argentinas expuso al cantante, quien quiso que su exnovia saliera a defenderlo en público, pero la empresaria lo hundió más al hacerle un reclamo íntimo por unos videos.

“¿Podés decir que no nos separamos en Pascuas? Que fue el día anterior a ese video que supuestamente estaba hablando con una chica. Porque si no, quizás quedo mal”, imploró Elián Ángel Valenzuela.

Sin embargo, Wanda lo descolocó: “No, porque el día anterior me mandaron otro video”.

L-Gante en Mujeres Argentinas.

“Tengo dos videos. Uno del viernes y uno del sábado”, remató.

“Bueno...”, se resignó L-Gante con una sonrisa que disimulaba la decepción por haber sido descubierto en plena travesura.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA A LA SORPRESA DE L-GANTE

“Al margen de todo, yo sé el amor y el cariño que Elián me tiene”.

Wanda Nara. (@Wanda_Nara.)

“Eso no tiene nada que ver, más allá de que yo haya visto todo lo que me mandaron. Hay mucha gente que capaz nos quiere juntos y también hay mucha gente que no. Y mucha gente que quiere meter cosas en el medio. Es todo el tiempo luchar contra eso”.

“Para mí era más necesidad de aclarar cosas que una charla, ¿no? Esa llamada", reflexionó L-Gante antes de que Wanda Nara afirmara que “los dos estamos enojados”.