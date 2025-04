A horas de que Wanda Nara rompiera el silencio y hablara por primera vez de su separación de Elián “L-Gante” Valenzuela, donde dijo -entre otras cosas- haber sido ella quien tomó la decisión de terminar con la relación, el cantante dio que hablar con su gesto en las redes.

Lejos de pasar por alto las declaraciones que salieron en la placa de Ciudad Magazine con el fragmento de la nota que Wanda dio a LAM, el artista sorprendió con su picante respuesta.

“Con Elián hablamos el fin de semana y tomé una decisión. Lo dejé yo. A veces gusta o a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y siempre acompaña. De hecho, hablé con su médico y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siento que soy una persona que siempre está y, a pesar de que hoy el vínculo capaz cambie de título, el aspecto y la responsabilidad emocional o el cariño, va a seguir”, se pudo leer en la cuenta de Instagram @ciudadmagazine.

Foto: Captura de Instagram (@ciudad_magazine) Por: Fabiana Lopez

Fue entonces que L-Gante despertó todo tipo de repercusiones con su respuesta, ¿dando a entender que Wanda mintió?: “Mmm, dijo la muda”, contestó, ante la sorpresa de todos los usuarios de la red social.

¿Qué pasó entre Wanda Nara y L-Gante?

L-Gante: “Mmm, dijo la muda”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE SU SEPARACIÓN DE L-GANTE

A poco de que Elián “L-Gante” Valenzuela hiciera público en sus redes que se separó de Wanda Nara, la empresaria rompió el silencio y ahondó en algunos detalles sobre esta ruptura que sorprendió a sus seguidores.

“Con Elián hablamos el fin de semana y tomé una decisión. A veces gusta o a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y siempre acompaña”, comenzó diciendo Wanda en una nota que dio a LAM.

“De hecho, hablé con su médico y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siento que soy una persona que siempre está y, a pesar de que hoy el vínculo capaz cambie de título, el aspecto y la responsabilidad emocional o el cariño, va a seguir”, agregó, luego de que se conociera que el artista está con unos temas con su salud. Y cerró: “Lo sigo cuidando porque soy una persona que no corta en ese sentido. Ayudo y sigo ayudando”.