En Pascuas, Wanda Nara (38) confirmó su sorpresiva separación de L-Gante (25) Invitado a Mujeres Argentinas, el cantante de RKT no le cerró la puerta a una futura reconciliación y se atrevió a darle un contundente consejo a la mediática.

“¿Qué creés que la enamoró de vos a Wanda?”, le preguntó María Belén Ludueña a Elián Valenzuela, quien le imprimió humor a su primera respuesta: “Esta cara”.

Acto seguido, L-Gante contestó: “Creo que mi actitud, mi forma de ser. Creo que ella no se encontró con muchas personas como yo. Éramos dos polos opuestos... Pero ella me gustó así y yo le gusté así. Eso me trajo tranquilidad y pudimos avanzar con la relación. Pero algo salió mal”.

EL CONTUNDENTE CONSEJO DE L-GANTE A WANDA NARA

“¿Qué le cambiarías a Wanda?”, quiso saber la panelista Silvia Fernández Barrio.

Y L-Gante le dio un concreto consejo, tras asegurar que el qué dirán, la fama y la exposición interfirieron en su relación.

“Yo le disminuiría el siempre estar atento a lo que se habla, a lo que se dice, a la imagen que das. A mí no me importa. Yo le doy importancia a lo que yo quiero. Estoy pendiente de mí, no a las demás cosas”, contestó Elián con determinación.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.