Wanda Nara y L-Gante tuvieron una profunda conversación al aire de eltrece que terminó en una pseudo reconciliación, llenando de alegría a todo el panel de Mujeres Argentinas.

El cantante de cumbia 420 se acercó temprano por la mañana al canal para dar una nota antes de llevar a su hija Jamaica al jardín.

En un momento, la conductora María Belén Ludueña interrumpió la nota para poner al aire por teléfono a Wanda Nara, su ex, tras la escandalosa separación que tuvo lugar el pasado fin de semana.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

ASÍ FUE LA CONVERSACIÓN AL AIRE DE MUJERES ARGENTINAS ENTRE WANDA NARA Y L-GANTE

- Te queremos, Wanda. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bueno, acá lo tenemos a L-Gante. No sé si estabas viendo la nota.

Wanda - Sí, vi un pedacito porque está, bueno, el abogado de Elián, que ahora también es mi abogado, y estábamos hablando.

- ¿Qué le querés decir, L-Gante?

L-Gante - No volvimos a hablar y nada, la quiero saludar.

Wanda - Sé que está con Jami, los quiero un montón. Él sabe que yo lo quiero un montón. Quiero mucho a su familia, a sus amigos, a su manager, a toda la gente que lo rodea. La verdad que cuando uno quiere a una persona, aprendés a querer a todo su entorno, por más que no tenga mucho que ver con algunas ideas o manera de ser. Yo aprendí a quererlos a todos. Tengo buena relación, me sigo hablando.

Y lo que dije el otro día que a Elián lo sigo cuidando es quizás a veces no hablo con él, pero bueno, estoy en contacto todo el tiempo con Lourdes, con Maxi, con su mamá, con sus hermanos. Y bueno, nada, eso, el cariño. Yo creo que antes de separarnos le dije a Elián para él qué era el amor, medio como que se quedó mirándome, ¿no? Porque él hace muchas canciones de amor. Para mí el amor es cuidado, es cuidar a la otra persona. Y yo eso lo hice siempre y lo voy a seguir haciendo.

- ¿L-Gante? ¿Qué le contestás?

L-Gante - Tiene razón en todo lo que dijo. También así es, de que se lleva muy bien y quiere mucho a todo mi entorno, a mi familia. Siempre está en comunicación con todos ellos. Antes de seguir hablando, la saludo. ¿Cómo va?

Wanda - Buen día.

L-Gante - Y creo que ambos nos deseamos lo mejor en todo. No sé si sea algo que nos beneficie o no en lo... De la relación. Siempre nos vamos a desear lo mejor. Y creo que ella lo sabe y yo lo sé. Y a través de lo que es el amor, no sé, todavía lo estoy descubriendo porque soy joven.

Ludueña - Me parece que vos lo descubriste con Wanda. Yo tengo mucha intuición y ustedes hablan de una separación. Para mí acá hay una gran chance de reconciliación. De verdad, Wanda. ¿Qué te parece? Yo cuando te miro y te escucho hablar de Elian, siento que realmente lo tuyo es profundo con él, que acá hay un sentimiento. Y él también. Así que no sé, yo no soy... Puedo ser acá la casamentera, pero me da como que acá todavía la historia de chicos no terminó. Y mira, se ríe... No sé si nos están mirando, pero se ríe porque yo creo que tengo razón. Ella dijo muchas veces eso. Hay chance para todo. O sea, que vos no cerrás la puerta a una reconciliación con Wanda.

L-Gante - No. No. Lo aprendí de ella.