Fiel a su estilo sin filtros, Wanda Nara le dio una nota en vivo a LAM y derrapó con un tremendo exabrupto.

“¡Esto cortalo!”, bromeó la conductora, a sabiendas de que el mano a mano con Santiago Riva Roy era en directo y que estaba saliendo por la pantalla de América.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

EL EXABRUPTO DE WANDA NARA CUANDO LE PREGUNTARON POR UN FUTBOLISTA

Wanda Nara: -No hago futurología. Me encantaría. Cometería menos errores si supiera lo que va a pasar. Prefiero que las cosas pasen y me sorprendan. Estoy muy feliz con el presente que tengo.

Notero: -Hay un jugador que apareció ahora. ¿Cómo se llama? Daniel… Ay, pará que Pepe me escribe…

Wanda: -Pepe te escribe porque le escribió. ¡Es un atrevido! ¿Cómo le va a escribir? Preguntale cómo consiguió el teléfono.

Notero: -Se lo voy a preguntar.

Wanda: -¡Pará! Porque yo soy argentina, la persona esta es argentina y me genera una situación. Porque me dijo “le diste vos el teléfono a este periodista argentino”. Si supiera que si yo lo veo con el auto lo aplasto. ¡Eso cortalo! (Risa).

Notero: -Si lo ves a Pepe... Yo también lo aplastaría.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.