Este martes en Intrusos, Adrián Pallares advirtió sobre una serie de amenazas de muerte que le hicieron llegar a Luis Ventura y dejó escucha un audio en el que el presidente de APTRA no solo no retrocede, sino que eleva la apuesta contra sus extorsionadores.

Ventura habría molestado a una banda de delincuentes con sus declaraciones, aunque con la cantidad de información que maneja en todos los programas en los que participa no permite saber a ciencia cierta a quién.

“Luis Ventura amenazado por una organización criminal. Varias amenazas. Lo contaron esta mañana nuestros colegas de Puro Show y Luis Ventura mandó a Pablo Layus este audio que vamos a escuchar”, anunció Rodrigo Lussich.

Luis Ventura (Foto: captura América TV)

Leé más:

Fabiana Liuzzi sorprendió a Luis Ventura con una declaración de amor: “Decidí perdonarte y vivir para vos”

QUÉ DIJO LUIS VENTURA SOBRE LAS CUATRO AMENAZAS DE MUERTE QUE RECIBIÓ EN LAS ÚLTIMAS HORAS

“Que hable el abogado, no sé cuáles son los pasos a seguir. Yo lo presenté en la Justicia y chau...”, explicó Ventura, que, sin embargo, subió la apuesta. “Cuando me apunten que no le erren ¿eh? Que no me dejen respirando porque los voy a buscar”, advirtió a los delincuentes.

Pablo Layús, que estaba presente en el panel, señaló que el presidente de APTRA habló efectivamente con su letrado, Martín Francolino, quién tomó cartas en el asunto y le dio las indicaciones necesarias para hacer pública esta intimidación y realizar la denuncia correspondiente.

Asimismo, el periodista hizo referencia a que la divulgación que hizo Luis sobre la denuncia que realizó Viviana Canosa la semana en tribunales de Comodoro Py podría haber tocado una fibra dentro de algún sector ligado al crimen.

Luis Ventura (Foto: captura América TV)

En A la tarde, Dani Ambrosino reveló que el periodista y su abogado se van a presentar en la Cámara Criminal y Correccional de la Nación, es decir que la denuncia estará radicada en los fueros federales.

Leé más:

Luis Ventura reveló si se animaría a prestarle plata a Morena Rial

SE SUPO QUÉ DICE UNO DE LAS AMENAZAS DE MUERTE QUE LE ENVIARON A LUIS VENTURA

En A la tarde, Dani Ambrosino reveló que el periodista y su abogado se van a presentar en la Cámara Criminal y Correccional de la Nación, es decir que la denuncia estará radicada en los fueros federales.

Dani Ambrosino leyó al aire uno de los mensajes que llegaron al teléfono del periodista.

El periodista leyó al aire uno de los mensajes que le llegaron a Vetnura a su teléfono: “¿Sabés quién soy? Soy el terror del barrio 1-11-14. Armado hasta los dientes bajamos a 42 bolivianos y no nos va a temblar el pulso para bajarte a vos”.

De esta manera, el panel trató de determinar qué conexión existe entre los temas que ha tratado Luis Ventura en los últimos días y su desempeño en los ciclos de espectáculos.

Leé más:

Luis Ventura definió lapidario a Jorge Rial: “Lo dijo él mismo en su libro”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.