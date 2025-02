Apenas una semana después de ser liberada, y tras estar ocho días detenida en una cárcel de San Isidro, Morena Rial reapareció en Mañanísima de la mano de Carmen Barbieri, que decidió sumarla brevemente como panelista, y eso generó opiniones como la de su “tío” Luis Ventura.

El presidente de APTRA generó controversia con sus declaraciones sobre la joven en Puro Show, donde abordó la compleja situación de Morena Rial y su relación con ella, que recurre a él y a su padrino, Guillermo Marín, cada vez que necesita ayuda en su vida.

Sin embargo, Ventura contó que detalles sobre su actual distanciamiento de Morena. “Yo estoy alejado de ella hace un buen tiempo. En la nota de Carmen se me juzga desde un lugar que no se cuenta toda mi historia, me cansé de recibir palos que no son míos”, reveló.

Luis Ventura y Morena Rial (Foto: captura América)

LUIS VENTURA CONTÓ SI ESTARÍA DISPUESTO A PRESTARLE DINERO A MORENA RIAL

Además, Ventura hizo hincapié con la gente que no le agradece lo que hace por ellos, en obvia referencia a Morena. “Estoy acostumbrado a gente que uno ayuda y le pone el hombro se olvida. Cuando sale el sol para otros a lo mejor no te sale para vos. A mí ya me ha pasado con otros nombres. Está a la vista”, recalcó.

En ese punto, el periodista recordó que el quiebre con Morena llegó cuando él contó que estaba embarazada de Amadeo, sin saber que había medios que le pagarían una fortuna a la joven por la primcia. “Aparentemente le cayó como como el traste y no había mala fe”.

Morena Rial y Luis Ventura (Foto: captura de América)

“La verdad es que se nota que ella estaba negociando con colaboradores que llamaban de los medios para pedir un millón de pesos para que ella informara su embarazo”, recordó Ventura, que también contó que Morena lo llamó “viejo boludo” y lo acusó de haberla “mandado en cana”.

“Se olvidó de todo lo otro, se olvidó de todo lo que el tío hacía para ayudarla, para fogonearla”, señaló Luis, que le respondió a Pochi sobre si volvería a ayudar a Morena. “Yo ya tengo una experiencia con ella. Hay cosas que teóricamente, si me dicen, no sé, ‘préstame plata’, no se la presto. Así de simple”, cerró Ventura.

