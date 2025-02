Este lunes, Morena Rial sorprendió a los televidentes al aparecerse por Mañanísima, donde Carmen Barbieri no solo le hizo una entrevista a fondo, sino que la sumó a su panel en la silla de Estefi Berardi, que dejó el ciclo en los últimos días.

Esto generó fuertes críticas de varios colegas de Carmen hacia la conductora, pero por sobre todo a la liviandad con la que Morena Rial se tomó su situación, tras quedar en libertad después de una semana detenida en una comisaría de San Isidro.

Carmen se hizo eco de estos comentarios y decidió, tras ver el programa grabado y quedarse toda una noche con insomnio, que la joven no regrese al ciclo de eltrece, lo que generó innumerables comentarios en los medios, que Morena respondió con un sonoro posteo.

QUÉ DIJO MORENA RIAL SOBRE LA DECISIÓN DE CARMEN BARBIERI DE PRESCINDIR DE SUS PRESENCIA EN MAÑANÍSIMA

“Voy aclarar que yo no pedí ir al programa de Carmen, ellos me llamaron infinidades de veces, solo acepte porque quiero trabajar para salir de este mal momento”, explicó Morena en una story de Instagram, respecto a su deseo de ser parte de los medios que la vieron crecer.

“Estoy intentando cambiar y que creí que esto era una oportunidad, pero la intención real fue que me usaron para el rating y como no resultó porque el programa ya está con fecha de levantamiento decidieron decir el monólogo”, agregó la hija de Jorge Rial.

“Pero en la cara no me dijeron nada, porque quejas no podían tener, si en años tuvieron ese rating o fueron tendencia toda la mañana. Les deseo suerte en el próximo que encaren. Y si no les sirvió mi rating, QUE L0 DEMUESTRE”, cerró Morena, con algunos emojis de risas, respecto de la frase que acuñó como propia.

