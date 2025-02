A 11 días de recuperar la libertad, Morena Rial fue al programa de Carmen Barbieri para hablar de la causa por robo que enfrentó ante la justicia y para hablar de su vida. Además, la conductora de Mañanísima la probó como panelista y la invitó a que siga yendo a su ciclo.

Sin embargo, este martes, la hija de Jorge Rial brilló por su ausencia y Barbieri explicó en vivo por qué decidió que Morena no vuelva a Mañanísima.

POR QUÉ CARMEN BARBIERI BAJÓ A MORENA RIAL DE SU PROGRAMA: SU EXPLICACIÓN EN VIVO

“Hoy no está Morena Rial. Ayer dijimos que iba a estar. Ayer hicimos una muy buena nota porque es una voz muy buscada. La gente la quería escuchar. No me importa el rating. No lo hicimos por eso”.

“Pero, ¿por qué no está hoy? Me pareció que ya estaba bien con una sola aparición. Va a volver, quizás, en otro programa porque yo ya termino. Pero hubo mucha gente que opinó, a favor y en contra de que se le dé un trabajo”.

“Ella comentó un error. Es muy duro que entren a tu casa y te roben. Es muy malo. Está mal. Es un delito. Pero nosotros no somos la Justicia y la Justicia le dio la libertad”.

“Fuimos criticados. Yo me banco las críticas. No estoy a favor de la delincuencia ni de lo que hizo Morena, pero sí estoy a favor de que se pueda reinsertar en la sociedad”.

“Hoy no está porque yo lo decidí. Yo no soy nadie para juzgarla y el tema de darle trabajo fue para incentivarla. Yo le decía en los cortes ‘estudiá, informate, traé algo hecho’”.

“La verdad, no vino por mí, y no por las críticas, porque me ha matado mucha gente... Pero dije que no”.

