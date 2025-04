Karina Mazzocco miró a cámara en A la tarde y arremetió contra Jorge Rial, indignada porque el conductor de Argenzuela se burló del rating que hace su programa en América.

¿El contexto? La conductora le preguntó a Luis Ventura por la conducta delictiva de Morena Rial, el panelista responsabilizó a Jorge y Karina se sumó a la picante embestida.

Foto: captura de pantalla de América, A la tarde.

KARINA MAZZOCCO Y LUIS VENTURA ATENDIERON A JORGE RIAL EN VIVO

Karina Mazzocco: -Ventura, ¿qué tiene que ver Jorge Rial con esta etapa delictiva de Morena?

Luis Ventura: -Todo. Frente a una mala educación, desprotección, falta de abrigo, ausencias, viajes...

Mazzocco: -No lo hace por falta de dinero. No es que Morena no tiene qué darle de morfar a su hijo. Que tampoco sería el camino.

Ventura: -El dinero no te educa, te educa una familia.

Mazzocco: -¿Lo estás responsabilizando a Rial?

Ventura: -Siempre lo hice responsable. Es uno de los responsables.

Mazzocco: -Cada vez que Ventura habla de Rial, después Rial al otro día arma una brochet con cada uno de nosotros. Ventura lo atiende a Rial y…

Ventura: -No lo atiendo, digo la verdad.

Mazzocco: -Ventura habla de Rial y después Rial se encarga de cada uno de nosotros ¡de una manera! ¡Con una maldad! Con un resentimiento que él tiene hacia Ventura y hacia este canal, y en la volteada caemos todos... Se ríe de nuestro rating. Eso es muy feo, Rial. Vos y tus compañeros de radio se ríen.

Ventura: -¡Que no miden un carajo!

Mazzocco: -Me importa un pito lo que mida, pero siendo gente de los medios es muy feo. Se ríe del rating sin analizarlo. ¿Por qué no trabajan un poquito más y analizan? Hacer algo diferente, digo.

LA RESPUESTA DE JORGE RIAL EN REDES

Activo en X, Jorge Rial se hizo eco de un clip del descargo de Karina Mazzocco en su contra y reaccionó con todo.

Sin usar palabras, el conductor de Argenzuela se volvió a reír de su colega de A la tarde y los calificó con un tremendo emiji.

Foto: captura de pantalla de X.

