Luego de escuchar las declaraciones que hizo el abogado de Eugenia “la China” Suárez, Agustín Rodríguez, confirmando que la actriz y cantante va a demandarla por daños y perjucios, además de asegurar que su defendida sufrió violencia de género, Yanina Latorre fue letal con su respuesta en vivo.

“Vamos a hablar seriamente. Agustín Rodríguez, sos abogado. Yo te entiendo que no te puede gustar lo que digo. Meteme daños y perjuicios, pero lo tenés que comprobar. Hasta ahora no pagué un daño y perjuicio en estos casi 15 años de carrera y siempre hablé de la misma manera”, comenzó diciendo la conductora de Sálvese Quien Pueda.

“¿Sabés lo que me jod...? Que para tratar de defender a una chica que es indefendible, metas a la violencia de género. No es por defender a Wanda que hoy en día que soy amiga y otro día, enemiga. Ni Wanda ni yo ejercimos violencia de género. Primero, que la violencia de género es de un varón hacia una mujer. Y vos en este caso le bajás el precio a las mujeres que realmente sufren violencia de género en otros ámbitos como el doméstico”, agregó.

Y siguió: “Hay femicidios todos los días, mujeres que las cagan a palos, que la pasan mal, que hay violencia emocional, hijos que sufren en el ámbito laboral cuando los tipos con poder se aprovechan de las mujeres y ejercen violencia de género”.

“Entonces, si vos sacás a una comunicadora que cuenta un cuento, una información o un chisme con una fuente y esa fuente sería víctima de la que vos decís que se le ejerce violencia de género, está mal. Sos abogado y si nosotros estamos en la tele hace mucho tiempo hablando de feminismo... ¿Qué querés? ¿Que salga el colectivo feminista a defender que a una mina que se c... al marido de todas? ¿A mí que lo cuento? Yo no abrí la puerta ni la alcoba de la China. Wanda tenía razón. Un día se enteró que era cornuda, le encontró las pruebas, me las mandó y yo lo conté”, añadió.

Y cerró, sin filtro: “Si por eso se armó un juicio, nos vemos en Tribunales y lo charlamos. Wanda es víctima de la China y del marido, obviamente. Ella no hizo nada ni ejerció violencia. Sí, le gusta contarlo y al final Wanda tenía razón. ¿Con quién está hoy la China? Con el exmarido de Wanda. ¿Cuál sería el delito y la violencia de género? ¿Contar que la China se c... a tipos casados? ¿Que rompe familias? No entiendo cuál es la violencia. Es una información. Por ahí lo mejor sería que las eduques, que le enseñes y que me dejen de romper los huevos. Por ahí si la China deja de romper familias yo dejo de hablar de ella“.

