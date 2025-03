Mauro Icardi y la China Suárez continúan su estadía en Estambul, ocasión que aprovechan para compartir en las redes sociales románticos momentos, pero también alguna que otra ocurrencia como la que preparó la actriz para el futbolista este fin de semana.

Este sábado, la influencer decidió sorprender al ex de Wanda Nara de una forma particular y por eso decidió meterse dentro de una valija para causarle el susto de su vida. En Ritmo y Café (IP), Nancy Duré y Guille Barrios repasaron este divertido momento.

En el video se ve cómo el delantero del Galatasaray abre una valija mientras está siendo filmado, y al hacerlo descubre en su interior a la China, que demuestra así su excelente estado de flexibilidad.

Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

QUÉ PASÓ CON LA SORPRESA QUE LE PREPARÓ LA CHINA SUÁREZ A MAURO ICARDI

“¿Qué es lo que había adentro de la valija? Nada más y nada menos que la señora Eugenia China Suárez. No se puede creer, chicos”, apuntó el panelista de espectáculos. “Claustrofóbica no debe ser”, aseveró una panelista.

“Clautrofóbica seguro que no. ¿Sabés a qué me hace acordar? Esa anécdota de Diego Maradona, cuando quería traer a Mavis Álvarez en una valija, que le dijeron, por supuesto que no, que estaba completamente loco, él incluso había mandado a hacerle unos agujeritos para que pudiera respirar”, recordó Nancy.

“Lo que hacen para estar todo el tiempo vigente”, evaluó Barrios. “Porque además hay que mostrarlo, porque esto claramente hay alguien ahí que está filmando 24-7. Es un reality. ¿Vos pagarías por un reality de esta novela?”, preguntó Barrios. “La verdad que no. Ya me aburrí”, negó Duré, muy irónica.

La China Suárez y Mauro Icardi / Instagram sangrejaponesa

