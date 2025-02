Esta semana marcó un nuevo punto de inflexión en la interminable novela de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, que coincidieron en Turquía por diferentes causas, y en las últimas horas se supo qué piensan los habitantes de ese país.

En Entrometidos, Andrea Bisso y su panel hablaron con el periodista Özgür Sancar, y le preguntaron cómo fue la bienvenida que le dieron a Mauro y la China. “Lo importante para el Galatasaray es la felicidad de Icardi. Los aficionados van a querer a cualquier mujer con la que Icardi esté feliz”, dijo el periodista.

“Si la China Suárez tiene buena o mala fama, no tengo ni idea. Sé algo de ella por lo que leo la prensa argentina, pero francamente no hay repercusiones de la relación con Icardi, y en el caso de Wanda Nara, la gente no se interesa por ella. Se puede decir que ella no tiene muy buena fama en Turquía”, agregó Özgür.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. (Fotos: Instagram @mauroicardi y @wanda_nara)

QUÉ OPINAN EN TURQUÍA SOBRE LA CHINA SUÁREZ COMO PAREJA DE MAURO ICARDI

“Wanda Nara llegó en silencio y también se fue en silencio. Su llegada a Turquía no tuvo repercusión, fue totalmente eclipsada por Icardi. Le entregaron el premio a la mujer más exitosa de Europa, pero nadie saber cuáles son los logros de Wanda Nara”, agregó el periodista.

“Estoy seguro que los organizadores también estaban decepcionados porque Wanda Nara no logra causar ningún impacto en Turquía”, señaló Sancar, antes de que Franco Casella le preguntara por la China. “Parecía muy feliz con Icardi en el grado, en el palco cuando se jugaban en el derbi entre el Galatasaray y Fenerbahçe”, describió.

“La China Suárez se vistió una camiseta muy popular del Galatasaray y por ello los fanáticos aficionados se quisieron sacar fotos con ella, pero no creo que China Suárez sea una figura importante para los turcos”, opinó el periodista.

