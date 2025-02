Wanda Nara genera reacciones encontradas allí donde va, y así como tuvo fans como Mariano de la Canal y Kennys Palacios, también se ha ganado sus enemigas como Evangelina Anderson, con quien ya se reconcilió, la China Suárez y ahora también la actriz turca Gülben Ergen.

Y es que esta cantante y actriz turca generó polémica en redes sociales al expresar sus dudas sobre el premio otorgado a Wanda Nara como “Mejor mujer del año” en los Best of Europe Awards, que también se convirtió en el centro de críticas en Argentina.

A través de su cuenta de Twitter / X, Gülben Ergen cuestionó la decisión del jurado. “Tenemos curiosidad por conocer al jurado y sus criterios para elegir a Wanda Nara como la ‘Mujer del Año’ en la ceremonia de los Best of Europe Awards”, escribió.

Gülben Ergen cuestionó a Wanda Nara (Fotos: Instagram @wanda_nara y @Gulben123)

POR QUÉ WANDA NARA YA TIENE UNA ENEMIGA DECLARADA EN TURQUÍA Y QUÉ HIZO PARA GANARSE ESE TÍTULO

La controversia se intensificó debido a que Gülben Ergen también fue galardonada en la misma premiación. Durante su discurso, hizo una referencia al clásico del fútbol turco entre el Galatasaray y el Fenerbahçe, Y así sumó tensión al debate en torno al reconocimiento de Wanda.

Además de sus declaraciones sobre el galardón, Gülben Ergen manifestó su simpatía por Mauro Icardi, a quien ahora Wanda Nara demandará junto a Maxi López. “Soy un poco seguidora de Icardi por mis hijos, así que estoy del lado de Icardi”, aseguro, dejando en claro quién es su favorito.

De momento, Wanda Nara optó por no responder a las críticas de la artista turca nacida en 1972, que debutó en 1988 en el film We Cannot Be Aparted, al que siguieron varias telenovelas, series y películas. Además, Ergen lanzó su carrera como cantante en 1997 con el disco Merhaba, que mezclaba música clásica turca con el pop.

QUIÉN ES GÜLBEN ERGEN, LA NUEVA ENEMIGA QUE WANDA NARA COSECHÓ EN TURQUÍA

En total, la estrella lanzó 17 placas que contienen alrededor de 200 canciones, siendo Şıkır Şıkır, grabado en 2011 en colaboración con Mustafa Sandal, su máximo hit, con 74 millones de reproducciones en Spotify y 44 millones en YouTube.

Si bien tienen 6 millones de seguidores en su perfil de Instagram, la actriz y cantante prefiere Twitter/ X para volcar sus opiniones y mostrar su lado confrontativo, como ha ocurrido con el chispazo que inició con Wanda Nara.

¿Será que Wanda se ha ganado una nueva enemiga que le hará difícil su ingreso al complicado mercado de las ficciones después de que la mediática asegurara que un productor la tentó para protagonizar una telenovela?

