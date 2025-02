Este martes, Ángel de Brito recibió un mensaje en vivo en LAM desde el celular de los representantes legales de Wanda Nara avisándole que la mediática y Maxi López le iniciarán una demanda penal a Mauro Icardi, y el periodista explicó que se trata de una situación por demás delicada.

Lejos del crudo intercambio de opiniones y comentarios que hay en LAM, De Brito contó que la información le llegó tanto a él como a Yanina Latorre y a Pepe Ochoa. “Yo hablé con la parte del lado de Wanda y el Colegio Lincoln hizo una presentación contra Mauro Icardi”, explicó el panelista.

“Entrevistaron a uno de los hijos de Maxi López y de Wanda Nara, y confesó que (Mauro Icardi) le habría pegado en la cabeza varias veces en varias oportunidades y que no habría tenido los mejores modos cuando vivían, tanto afuera como acá cuando estuvieron en Santa Bárbara”, agregó Ochoa.

Maxi Lopez, Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: Instagram/officialmaxilopez-wanda_nara-AFP)

SE SUPO POR QUÉ WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ DEMANDARÁN A MAURO ICARDI EN CONJUNTO

“El colegio está obligado por ley a presentar esto. Esto se ingresó ayer en el expediente y Maxi y Wanda van a denunciar penalmente a Mauro por todo lo que dijo el menor”, estipuló Ochoa. “Y este abogado me dijo que por eso Maxi dijo en LAM la frase ‘Mauro nunca se va a animar a sentarse a tener una charla conmigo’”, recordó el panelista.

“Esto, me cuentan, viene de larga data que desde el año pasado. Cuando llegaron en el verano que ingresaron en el colegio, empezaron a hacerle una cuestión psicológica con todo el gabinete. Y el que más angustiado estaba era uno de los tres niños que arroja toda esta cuestión”, se explayó el panelista.

Más adelante, De Brito recapituló sobre esta presentación y especificó que “hay detalles que no contaron”. “A uno de los chicos lo veían triste y medio retraído distraído y no rendía, y empezaron a tener reuniones con los psicopedagogos. Él no empezó hablando mal de Mauro, dijo que era un hombre bueno que les deba todo y los mantuvo siempre”, agregó Yanina Latorre.

Maxi López y Mauro Icardi (Fotos: Instagram y captura América TV)

