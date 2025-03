En medio del descargo que estaba haciendo Luciana Salazar sobre la causa judicial que lleva adelante contra su ex, Martín Redrado, por la cuota alimentaria de su hija Matilda, Fernanda Iglesias sorprendió a todos con su picante pregunta en vivo.

“Esta obligación que tiene Redrado, lo que te tiene que pagar por la cuota alimentaria, ¿es por mes?”, indagó la panelista de Puro Show. A lo que Luciana respondió: “Hay cosas del expediente de familia que no puedo decir. Puedo decir lo que está firmado, puedo decir de qué se trata, pero no puedo hablar de montos, ni de qué forma. Hay cosas que son del expediente. Lo que te puedo decir es que hay una deuda muy, muy grande, por la cual él fue embargado”.

“Quería saber eso, cuánto era el monto, y te quería preguntar otra cosa, Luciana, que es lo que yo estuve diciendo recién. ¿No pensaste en algún momento en bajar tu nivel de vida teniendo en cuenta que te estás endeudando? ¿A vos te gusta vivir así, debiendo plata?”, insistió Fernanda, tras escuchar que la mediática está viviendo de ahorros y de la ayuda de sus seres queridos. Pero la entrevistada mantuvo su postura: “Es que yo estoy acorde con lo que tiene que ser la cuota alimentaria”.

Foto: Captura (eltrece)

“Está bien, pero la realidad es otra. Él no la está pagando, y vos te estás endeudando”, intervino la periodista. Y la modelo cerró, tajante: “Bueno, pero en algún momento, él la va a tener que pagar. Y la justicia lo va a hacer valer, porque por algo está la justicia civil”.

Fernanda Iglesias: "¿No pensaste en algún momento en bajar tu nivel de vida teniendo en cuenta que te estás endeudando? ¿A vos te gusta vivir así, debiendo plata?”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SE SUPO DE CUÁNTO ES LA MILLONARIA DEUDA QUE MARTÍN REDRADO TIENE CON LUCIANA SALAZAR POR ALIMENTOS

En medio del fuerte litigio legal que lleva adelante contra Martín Redrado por cuestiones referidas a su hija, Matilda, Luciana Salazar reveló a cuánto ascendería la deuda que tiene su ex por alimentos.

Todo comenzó con la pregunta que Virginia Gallardo le hizo a Luciana en el programa que conduce María Belén Ludueña por eltrece: “Luli, te quería preguntar qué hay de cierto que la deuda ascendería a 200 mil dólares”, indagó.

Fue entonces que Luciana sorprendió con su respuesta: “Sí, yo te diría que no sé si ya pasó ese monto. Nosotros tenemos que actualizar la cautelar”, expresó: Y la panelista acotó: “Me dijeron que, más intereses, son 6 millones”.

Fotos: Instagram (@salazarluli)

“Bueno, la verdad yo no tengo ni idea. No sé quién te lo pasó, pero yo no hice los números todavía. Tendríamos que sentarnos con mi abogado para hacer una nueva cautelar porque quedó atrasada, obviamente, la que ya está”, cerró Salazar, contundente.