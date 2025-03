A pocas horas de que Nacho Castañares recurriera a las redes sociales para confirmar su separación de Coti Romero tras 7 meses de noviazgo, la exparticipante de Gran Hermano compartió su tristeza.

“Estaba llorando, me miré al espejo y me empecé a reír”, comenzó diciendo la joven en una foto que compartió en Instagram Stories donde se la ve con los ojos muy hinchados.

Minutos más tarde, Coti compartió un video en el que mostró sin filtro el doloroso momento que está atravesando: “Estoy completamente desquiciada, tengo más párpados que ojos”, lanzó. Y cerró, con un meme de una persona, también con los ojos hinchados: “Ni me dolió”, se pudo leer en la fotografía.

Foto: Captura de Instagram Stories (@cotyrommero) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories (@cotyrommero) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

COTI ROMERO APUNTÓ SIN FILTRO CONTRA ROMINA UHRIG EN VIVO

Una vez más, Coti Romero dejó en claro que su relación con Romina Uhrig, a quien había conocido en su paso por el reality Gran Hermano, es irreconciliable.

Así lo expresó la propia joven en su visita a A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe. Todo comenzó cuando Coti se refirió a la reciente separación de Romina y Damián Ávila: “Romina no lo dejaba a él juntarse con Mica Viciconte, que eran amigos de toda la vida, porque era muy tóxica”.

“Yo a Nacho, obvio que lo dejo cruzarse con Romina, pero que no refleje en el otro lo que es ella”, agregó. Y recordó cuando su excompañera reveló que le gustaba quien fue su ex, Alexis “Conejo” Quiroga: “A mí, hoy realmente me chupa un huevo porque estoy feliz con Nacho”, lanzó. Y cerró, contundente, dirigiéndose a Nancy Pazos: “¿Te parece que yo tengo que darle una oportunidad a ella? No quiero”.