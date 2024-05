Pepe Ochoa reveló en LAM que Damián Ávila, el modelo que fue vinculado amorosamente a Romina Uhrig en los últimos días, habría intentado conquistar a otra ex Gran Hermano de la edición 2022.

“Él se hace el sonso, esto viene desde el verano en Pinamar, empezó tirándole onda a Cami Lattanzio y como ella no le dio bola, fue directo a Romina”, reveló sin filtros el panelista.

Camila Lattanzio.

Luego, dio detalles de cómo viene avanzando la relación con Uhrig: “Desde el verano viene, que sí que no, que sí que no y a Romina se la está viendo mucho la boliche que él trabaja”.

LA REACCIÓN DE DAMIÁN ÁVILA AL ENTERARSE QUE ROMINA UHRIG HABRÍA PEDIDO QUE LA “ENGANCHEN” CON ÉL

En una nota con el programa de Ángel de Brito, Damián Ávila dio que hablar por su reacción luego de que el notero le revelara que Romina Uhrig habría pedido que “enganchen” con él.

“Alguien me está diciendo que ella te ve con buenos ojos y pidió que le hagan gancho con vos”, le comentó el cronista y el modelo dijo: “No sé de qué me hablas pero me das una grata sorpresa, estoy solo y soltero así que...”.

