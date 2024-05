Luego de dar varias pistas sobre una nueva historia de amor que nació en el ambiente, Ángel de Brito reveló que la exjugadora de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, y Damián Vila (que se hizo popular en su paso por El Hotel de los Famosos 2) están juntos.

“Él no es muy conocido, que me disculpe, estuvo en El Hotel de los Famosos 2 y es Damián Ávila. Es un exparticipante de Combate y está trabajando con Laurita Fernández”, comenzó diciendo el conductor de LAM.

“Él empezó una relación con alguien que, por supuesto, lo va a desmentir y es nuestra querida amiga, Romina Uhrig”, agregó. Y cerró, pícaro: “El cambio que metiste de Walter Festa (su exesposo con quien tiene a sus hijas, Mía, Felicitas y Nina) a esto, te felicitamos desde acá”.

Damián Ávila, durante su paso por El Hotel de los Famosos 2, vivió un affaire con Rocío Marengo. El modelo se declaró enamorado de Rocío, que por entonces estaba distanciada de Eduardo Fort.

ROMINA UHRIG DISPARÓ CONTRA YANINA LATORRE TRAS CONOCERSE SU COMPLICADA SITUACIÓN JUDICIAL

Luego de que Fernando Burlando hablara de la difícil situación judicial que enfrenta su clienta, Romina Uhrig, quien está procesada por lavado de dinero (el que quedó involucrada a raíz de su matrimonio con Walter Festa), la exparticipante de Gran Hermano se mostró muy molesta.

“Vi un montón de cosas que dijeron. Espero que, si van a pasar la nota, que pasen todo. Vi que Yanina también empezó a decir cosas y me da bronca. Empiezan a inventar cosas, a decir que yo tengo cosas a nombre de una amiga, de una prima, y es todo mentira. Sólo tengo mi auto a mi nombre. En vez de informar, desinforman”, empezó diciendo Romina en una nota que dio a LAM.

“A Walter lo conocí con casi 50 años, una vida hecha. Vivía muy bien, nunca fue millonario. Te da bronca que inventen cosas. Conocí a una persona que estaba bien económicamente, pero inventan que tiene lanchas, propiedades”, agregó.

Y siguió: “Decían que me hacia la ciega, no me conocen ni un poquito. Yo no conocí un tipo, vamos a decir, muerto de hambre. Conocí a un tipo que estaba bien económicamente. No era millonario y no se hizo millonario tampoco estando conmigo. Al contrario, después tuvimos un montón de deudas y quilombos, que eso también llevó a la separación”.

“En vez de informar, desinforman. Hace mal, justamente, que una mujer se meta con otra mujer. Estoy separada, con tres hijas, y quieras o no, te ensucian te ensucian. No tiene idea lo que soy como persona. Lo único que yo robé en mi vida fueron unos chocolates”, cerró Romina, tajante.