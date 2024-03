Romina Uhrig y Agostina Spinelli, exparticipantes de Gran Hermano, se juntaron el fin de semana e hicieron un pícaro vivo en redes, lo que despertó fuertes rumores de romance. En este contexto, Juan Etchegoyen contó la verdad sobre el encuentro de la exhermanitas.

Contundente, el comunicador dijo en Mitre Live que las chicas estarían comenzando una relación amorosa. “A mí desde el entorno de Agostina me confirman romance o si no quieren llamarlo romance, díganlo como prefieran. El touch and go yo lo tengo confirmadísimo”, afirmó, sin filtro.

Acto seguido, reveló cuál de las dos dio el primer paso. “Agostina recibió una invitación de Romina para ir a su casa y fue. Yo no quiero decir lo que me contaron, pero el textual que me dicen es que ‘había quedado algo pendiente’”, detalló el periodista, contundente.

¿HAY AMOR ENTRE ROMINA Y AGOSTINA?

Antes de cerrar, Juan aclaró contundente que por ahora Romina y Agostina estarían vivenciando un “touch and go”.

“A mí lo que me decían es que ellas sintieron una tensión sexual, ni más ni menos. Son amigas y se llevan bien. Romina necesitaba un poco de disfrute después de estos días tensos con su mamá hablando en LAM pestes de ella y además la situación judicial que la involucra con su ex Walter Festa...”.

“Pregunté si existe amor en esta relación y me dicen rotundamente que no, que se juntaron y la pasaron muuuuy bien, así con muchas u me pusieron”, cerró, picante. ¿Qué dirán ellas?