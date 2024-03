El viernes se supo que Romina Uhrig (36), ex participante de Gran Hermano 2022 y su exarido Walter Festa (54), ex intendente de Moreno, fueron imputados por lavado de dinero mientras se investigan todas las propiedades que habrían adquirido juntos, y en ese marco ella hizo un importante descargo.

Durante su paso por la casa de Gran Hermano, Uhrig hizo numerosas referencias a su aparente separación de Festa, con quién después se la vio numerosas veces en la pista de Bailando 2023, mostrando un supuesto incumplimiento de este en el pago de alimentos, pese a que se desempeñó durante como diputada nacional entre diciembre de 2019 y 2021.

En este marco, tras su salida del reality, en marzo de 2023, Uhrig se paseó por varios programas sosteniendo su versión, mientras los fiscales Mariela Labozzeta y Leonardo Filippini tramitaban su denuncia ante la Justicia federal de Morón, que finalmente los imputó a ambos por su sociedad conyugal, disuelta hace apenas unos días, por supuesto lavado de dinero.

Leé más:

Romina Uhrig y su ex marido, Walter Festa, fueron imputados por lavado de dinero

QUÉ DIJO ROMINA UHRIG SOBRE SU IMPUTACIÓN ANTE LA JUSTICIA POR PRESUENTO LAVADO DE DINERO

“Hay una serie de propiedades en la Costa, en un country que se llama Villa Robles, que está siendo investigado, una casa en un barrio privado en la zona de General Rodríguez, un predio comprado en la provincia de Salta, en la localidad de Cafayate”, explicó la semana pasada Rodrigo Alegre en TN.

En este sentido, la mediática envió un audio a El run run del espectáculo en la que se manifestó sorprendida. “Me enteré ayer. Por mi parte está mi abogado encargándose. Yo estoy tranquila porque lo único que lavé en mi vida fue ropa. Yo estoy muy tranquila en mi parte por el tema de eso. Estoy súper tranquila”, manifestó.

“El tema es que, quiera o no, en lo laboral, que yo trabajo mucho con mis redes, eso te cag.., ¿viste? Es lo único que me pone muy mal porque yo estoy sola hoy con mis nenas, separada, y necesito laburar. Y esto a mí me cag…. hasta que se aclare todo. Es una cag…, pero bueno… Ojalá que ya termine pronto”, agregó Romina.

“Porque si sacan cosas a la luz que son verdades, bueno, listo, uno se la aguanta. Pero cuando sacan mentiras, te quieren ensuciar, es otra cosa”, cerró la ex Gran Hermano, de quién Ángel de Brito contó que fue separada del staff de La noche de los ex hasta que se aclare su situación aunque apareció este viernes 8 de marzo.

Leé más:

El mal momento de Romina Uhrig tras su separación de Walter Festa: qué descubrió la ex Gran Hermano