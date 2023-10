La felicidad de ser parte de la pista de Bailando 2023 se vio opacada para Romina Uhrig luego de sufrir un robo en los camarines del programa. Y sin esquivar el tema, la participante contó cómo fue el episodio.

“No íbamos a decir nada porque lo hablamos con el productor nuestro que tenemos acá. Se ve que escucharon una charla que tuve con mi familia, con mi marido y escucharon. Después, al otro día, salió por todos lados”, comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano 2022 en una nota que dio a LAM.

“Me sacaron plata de la cartera. Justo había cobrado una acción que hice y lo separé porque tenía que pagar algunas cosas, y tenía menos de la mitad”.

“Encima, de la plata que quedaba suelta, me quedaban mil pesos y un cambio. No pensé que me habían robado. Y después empezó a faltar ropa, me enteré que al bailarín de Eva Bargiela también le falto plata”.

“Uno deja las cosas con confianza y no te vas a imaginar que te van a sacar cosas. No sabemos quién fue y no vamos a echarle la culpa a nadie”.

Y cerró: “Uno deja las cosas con confianza y no te vas a imaginar que te van a sacar cosas. No sabemos quién fue y no vamos a echarle la culpa a nadie. Al camarín entraron un montón de personas, los coaches, los bailarines, los famosos. No nos fijamos eso”.

FUERTE CARA A CARA DE ROMINA UHRIG CON MARCELO POLINO EN BAILANDO 2023

Lejos de que el descargo de Romina Uhrig por la devolución que escuchó de Marcelo Polino tras su performance en su última gala de Bailando 2023 quedara en el pasado, la participante y el jurado volvieron a cruzarse en la pista.

“Sentí que, por ahí, Polino no das a todos la misma devolución. No sé si depende de cómo te levantes. Dijiste que hice una coreografía infantil, bol… y un montón de cosas feas. Yo puedo aceptar que me digan cosas, pero tampoco la falta de respeto. Siento que a veces me califican como bailarina profesional y no lo soy”, comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano 2022.

“Quise defender a mi coach porque ella hace la coreografía y hace un montón de cosas porque trabajar conmigo, al no ser bailarina, cuesta. A veces no coordino las piernas, los brazos. Voy a defender el trabajo que hace ella porque es grande al igual que el de mi compañero, y no voy a dejar que le falten el respeto porque es profesional y es hermoso lo que hace”, agregó.

Tras escucharla, el periodista tomó la palabra: “Dar una opinión no es faltar el respeto. Dije que la coreo no me había gustado y que me había parecido medio infantil y bol… Pedí disculpas antes de decir esa palabra y aclaré que no era en contra tuyo. Si agarraste esa palabrita y te paseaste por todos los programas diciendo que te dije bol… sos una mentirosa”, lanzó.

“No soy mentirosa porque digo las cosas en la cara y no tengo pelos en la lengua. Yo dije lo que me molestaba. Fue mi verdad y lo que yo sentí. No te tiene que molestar. Al contrario, me tendría que molestar más a mí que hayas dicho eso. La próxima vez, por ahí, fíjate en qué términos decís las cosas. Nada más”, argumentó Uhrig. Y Polino cerró, irónico: “Bueno, lo voy a tener en cuenta”.