Lejos de que el descargo de Romina Uhrig por la devolución que escuchó de Marcelo Polino tras su performance en su última gala de Bailando 2023 quedara en el pasado, la participante y el jurado volvieron a cruzarse en la pista.

“Sentí que, por ahí, Polino no das a todos la misma devolución. No sé si depende de cómo te levantes. Dijiste que hice una coreografía infantil, bol… y un montón de cosas feas. Yo puedo aceptar que me digan cosas, pero tampoco la falta de respeto. Siento que a veces me califican como bailarina profesional y no lo soy”, comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano 2022.

“Quise defender a mi coach porque ella hace la coreografía y hace un montón de cosas porque trabajar conmigo, al no ser bailarina, cuesta. A veces no coordino las piernas, los brazos. Voy a defender el trabajo que hace ella porque es grande al igual que el de mi compañero, y no voy a dejar que le falten el respeto porque es profesional y es hermoso lo que hace”, agregó.

Tras escucharla, el periodista tomó la palabra: “Dar una opinión no es faltar el respeto. Dije que la coreo no me había gustado y que me había parecido medio infantil y bol… Pedí disculpas antes de decir esa palabra y aclaré que no era en contra tuyo. Si agarraste esa palabrita y te paseaste por todos los programas diciendo que te dije bol… sos una mentirosa”, lanzó.

“No soy mentirosa porque digo las cosas en la cara y no tengo pelos en la lengua. Yo dije lo que me molestaba. Fue mi verdad y lo que yo sentí. No te tiene que molestar. Al contrario, me tendría que molestar más a mí que hayas dicho eso. La próxima vez, por ahí, fíjate en qué términos decís las cosas. Nada más”, argumentó Uhrig. Y Polino cerró, irónico: “Bueno, lo voy a tener en cuenta”.

ROMINA UHRIG ESTALLÓ CONTRA COTI ROMERO EN LA FOTO DE BAILANDO 2023

A poco de que Marcelo Tinelli regresara con Bailando 2023 por América, ya había nacido el primer conflicto entre Romina Uhrig y Coti Romero –ambas exparticipantes de Gran Hermano 2022- en una pelea que parece seguir sumando capítulos con el correr de los días.

Indagada por Ángel de Brito para LAM sobre su vínculo con Coti, Romina se sinceró en pleno evento donde se hizo la foto del programa: “Me hicieron una nota en Intrusos donde me preguntaron si yo me llevaba bien con mis excompañeros. Yo respondí que con algunos me llevaba más y con otros, menos. Y justo estaba Coti y me preguntaron si la quería ir a saludar. Y como siempre, me quiso dejar como una mentirosa”, comenzó diciendo la entrevistada, sin filtro.

“No sé qué le pasa. Todavía no arrancó el Bailando y ya arranca a pelear y a mentir. Es la más mentirosa de todas”, agregó, dejando en claro que su vínculo con la exhermanita parece no tener vuelta atrás.





“Yo no le creo nada de lo que dice. Yo no me callo la boca y cuando mienten, no me voy a callar”, cerró Romina, reafirmando su postura sobre salir a decir lo que le molesta de una de las figuras que promete dar que hablar.