Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano 2022, cuenta con un fuerte “fandom”. Sin embargo, también convive con los haters. En esta oportunidad, un usuario de Instagram lanzó una barbaridad sobre la exdiputada que involucra a Caramelo, su perro, que adoptó tras salir del reality.

“Dicen que Caramelo murió porque no lo cuidó, un juguete para sus hijas”, afirmó esta persona. “Ay, me agarró algo en el corazón, a pedacitos, Dios... No... Lloro, posta, no se jode con eso”, le respondió otra usuaria, sorprendida por este comentario que no pasó desapercibido.

Sin desmentir directamente al hater, Romina se defendió con firmeza al compartir una foto de Caramelo vivo, sano y súper feliz. “¿Les gustaría verlo en el Bailando?”, les preguntó a sus fans, dejando en evidencia que su mascota está bien. ¡Contundente!

LA FIRME ADVERTENCIA DE COTI ROMERO A ROMINA UHRIG

Coti Romero le hizo una contundente advertencia a Romina Uhrig después de protagonizar un fuerte cara a cara en el evento de la foto del Bailando 2023.

“Que no se acerque a mí, no tengo por qué estar detrás del culo de nadie”, dijo la correntina a la cámaras de LAM.