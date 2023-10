Julieta Poggio fue a visitar a Romina Uhrig a su casa y se encontró con Caramelo, el perro que su amiga y exparticipante de Gran Hermano 2022 adoptó durante su estadía en la casa más famosa del país.

“Cómodo Caramelo”, expresó la actriz de Coqueluche, al pie de la foto de la hija más chica de Romina sosteniendo con ambas manos al animal, mientras este estiraba su cabeza hacia adelante y sus patas patitas hacia abajo.

Esta llamativa storie de Juli se dio luego de que los usuarios de Instagram acusaran a la exparticipante de GH 2022 de no cuidar al animal como debería. En ese entonces, Romina había contestado con fotos de su mascota sana y feliz, descansando en su casa.

ROMINA UHRIG FUE ACUSADA DE MATAR A CARAMELO

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano 2022, cuenta con un fuerte “fandom”. Sin embargo, también convive con los haters. En esta oportunidad, un usuario de Instagram lanzó una barbaridad sobre la exdiputada que involucra a Caramelo, su perro, que adoptó tras salir del reality.

“Dicen que Caramelo murió porque no lo cuidó, un juguete para sus hijas”, afirmó esta persona. “Ay, me agarró algo en el corazón, a pedacitos, Dios... No... Lloro, posta, no se jode con eso”, le respondió otra usuaria, sorprendida por este comentario que no pasó desapercib