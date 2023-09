Entre los muchos comentarios buena onda que recibió Romina Uhrig en las redes sociales, hubo uno de un seguidor que impactó a todos los demás. Esta persona, de la nada, la acusó de haber dejado morir a Caramelo, su perrito, por falta de cuidado.

Si bien Romina no contestó a la fuerte acusación, aunque recibió la defensa de su fandom, recién ahora dejó en evidencia que el animal, a quien adoptó durante su paso por la casa de Gran Hermano 2022, está sano y feliz.

Romi compartió un video de Caramelo arriba de ella, contento y juguetón, saludándola con cariño ni bien llegó a su casa. También, una foto muy tierna del animal descansando en la cama con una de sus hijas.

Esta vez, Romi compartió un video de Caramelo arriba de ella, contento y juguetón, saludándola con cariño ni bien llegó a su casa. También, una foto muy tierna del animal descansando en la cama con una de sus hijas. “Mi peludo”, le dedicó, junto a cariñosos emojis. ¡Sano y feliz!

ROMINA UHRIG FUE ACUSADA DE MATAR A CARAMELO

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano 2022, cuenta con un fuerte “fandom”. Sin embargo, también convive con los haters. En esta oportunidad, un usuario de Instagram lanzó una barbaridad sobre la exdiputada que involucra a Caramelo, su perro, que adoptó tras salir del reality.

“Dicen que Caramelo murió porque no lo cuidó, un juguete para sus hijas”, afirmó esta persona. “Ay, me agarró algo en el corazón, a pedacitos, Dios... No... Lloro, posta, no se jode con eso”, le respondió otra usuaria, sorprendida por este comentario que no pasó desapercib