En una semana para el olvido en materia de escándalos, la producción de Gran Hermano hizo ingresar nada menos que siente participantes, dos de ellos por un repechaje tardío, pero los episodios que protagonizaron Agostina Spinelli y Romina Uhrig generaron gran repercusión.

El domingo pasado, la Agostina pidió salir de la casa de Gran Hermano, acusando a Juliana “Furia” Scaglione por amenazarla de muerte, pero a los pocos días la participante mostró un cambio de actitud tal que estaba dispuesta a “tomar un café” con su supuesta verdugo.

A esto se le sumó una particular relación que descubrieron en el ciclo Entrometidos, acerca de la amistad preexistente entre Sabrina Cortéz y Florencia Regidor, que hacen material para adultos juntas a través de una plataforma para adultos.

DE BRITO ASEGURA QUE LA PRODUCCIÓN DE GRAN HERMANO FUE LLAMADA A DAR EXPLICACIONES POR LOS ESCÁNDALOS QUE SE SUSCITARON UNO TRAS OTRO

El último gran escándalo que sacudió la casa es la imputación por “lavado de dinero” de la exparticipante Romina Uhrig, que ingresó nuevamente en la casa el último mes para “poner orden y limpieza” ante la falta de higiene de los ocupantes del lugar.

“Me está escribiendo una de las pelotas, no importa el color, y me dice que esto se va complicando cada vez más. Uno de los directivos del canal hizo un viaje, no sé si ayer u hoy, a la central la empresa que es la dueña del canal”, señaló el conductor de LAM.

Florencia Regidor (Foto: captura Telefe)

“Le pidieron explicaciones de todos los escándalos que se están sucediendo, porque (hubo) una denuncia de violencia de género, una denuncia de una integrante por lavado de dinero, pum, pum, pum… Entonces parece que se está tornando un poco complicada la cosa por eso se entiende que bajen determinados temas”, cerró De Brito. ¡Mirá el video completo!

