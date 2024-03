A poco de haber salido de la casa de Gran Hermano 2023, Agostina Spinelli fue contundente cuando le consultaron si le gustaría reencontrarse con sus excompañeros y tener una posibilidad de continuar en el juego.

“Última pregunta. ¿Te gustaría volver a la casa?”, fue la consulta que le hizo Susana Roccasalvo a su invitada en Implacables. A lo que la joven no dudó con su respuesta: “No, no. Yo creo que es un juego donde tenés que ser muy fuerte de mente y no es para cualquiera”.

Foto: Captura (elnueve)

Asimismo, Agostina dejó en claro que su postura sería la misma, incluso si Juliana “Furia” Scaglione (con quien mantuvo fuertes cruces) no estuviera más en el programa: “Fue un combo de cosas, fueron muchas cosas. No entraría de nuevo”, cerró, firme.

EL TREMENDO BLOOPER DE GRAN HERMANO AL NOMBRAR A UN PARTICIPANTE

En medio de las peleas, risas, momentos de tensión y adrenalina que se vive entre los participantes, la voz de Gran Hermano sorprendió al cometer un fuerte error en la nominación de Bautista Mascia.

“Atención por favor, Bautista al confesionario, muchas gracias”, se puso escuchar. Sin embargo, al ingresar al confesionario, hubo una inesperada equivocación: “Buenas noches, Joel”. “¿Cómo Joel?, reaccionó el joven.

Foto: Captura (Telefe)

“Perdón, perdón, Bautista”, se excusó Gran Hermano. Pero Bautista no se lo dejó pasar: “Pero hace tres meses estoy viviendo acá!”, atinó a decir, agarrándose la cara y sin poder creer que lo confundieran con otro compañero. “Estoy anotando cosas y estaba anotando eso. Bueno, vamos a nominar, ¿sí?”, cerró la voz que se escucha en el reality de Telefe.