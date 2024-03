Agostina Spinelli habló de Juliana Scaglione, más conocida como Furia, en el Debate de Gran Hermano 2023 tras salir de la famosa casa por decisión propia.

“Ella es tan buena jugadora que mentalmente te cansa o te pincha, tiene esas maneras y está perfecto porque eso es jugar”, dijo la exparticipante.

Agostina Spinelli de Gran Hermano 2023.

Entonces, Agostina explicó: “Yo me venía aguantando muchos malos tratos de ella, yo la respetaba y seguía aguantando cosas que no me hacían bien hasta que exploté”.

CONTUNDENTE CRÍTICA DE JULIETA POGGIO A LICHA DE GRAN HERMANO 2023

Julieta Poggio le dio su opinión a Lisandro Navarro, recientemente eliminado de Gran Hermano, sobre cómo ve a los participantes desde que salió.

“Ellos ahora juegan más libremente sin vos. Además, Juliana siempre te decía que andabas con cara de culo, con esa actitud de derrotado”, le dijo la actriz.

Lisandro Navarro de Gran Hermano 2023.

“Y eso también te dejó afuera porque la gente también lo vio”, agregó la ex GH y él le respondió: “Puede ser, pero yo nunca jamás los condicioné”.