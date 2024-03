A dos días de salir voluntariamente de la casa de Gran Hermano 2023, Agostina Spinelli fue por primera vez a El Debate junto a Lisandro “Licha” Navarro, eliminado por la gente del reality, y tuvo un tenso cara a cara con Julieta Poggio.

La ex policía afirmó que no hubiese podido soportar el ingreso de siete participantes más al programa, como ocurrió el lunes en GH. Poggio disintió y Agostina le argumentó con énfasis por qué no lo hubiese aguantado.

EL FUERTE CONTRAPUNTO ENTRE AGOSTINA SPINELLI Y JULIETA POGGIO EN EL DEBATE DE GRAN HERMANO

Licha Navarro: -¿Quedó alguien afuera?

Agostina Spinelli: -Volvió a empezar.

Santiago del Moro: -El juego es otro. ¿Qué les pasa cuando lo ven desde afuera?

Agostina: -Al ver que entraron siete participantes, la verdad, no lo hubiese podido aguantar.

Julieta Pongo: -Para mí sí, es clave. Te cambia todo el juego.

Agostina: -No, la estaba pasando muy mal.

Julieta: -Por eso, te fuiste...

Agostina: -Vos sabés lo que es pelear y que te pichen todo el tiempo.

Julieta: -Sí, lo sé. Y sé que ahí adentro es muy fuerte y se potencia mucho.

Agostina: -Pero yo no me sentía bien.

Julieta: -Pero es una lástima que te hayas ido justo en este momento.