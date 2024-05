En los últimos días, Romina Uhrig fue vinculada amorosamente con el modelo Damián Ávila y este habló con LAM luego de los trascendidos.

“Se lo está comiendo, aparentemente, desde el verano según dicen algunos y a mí me consta que estuvieron hace un tiempo en Caballito, en la casa de él”, contextualizó Ángel de Brito.

En la nota con el programa de América, el hombre en cuestión dijo: “Hemos salido a bailar con amigos, pero nada más que eso. Tenemos dos amigos en común”.

Damián Ávila habló con LAM.

“¿Te gusta?”, le preguntó el cronista y él contestó: “No, la veo como una amiga, la estoy conociendo hace poco, debemos ser amigos hace dos meses”.

LA REACIÓN DE DAMIÁN, EL MODELO CON QUIEN ESTARÍA SALIENDO ROMINA UHRIG, ANTE LA POSIBILIDAD DE UN MATERIAL JUNTOS

Damián, el modelo con quien Romina Uhrig estaría viviendo un romance, habló de la posibilidad de un “material” que compruebe el vínculo con la ex Gran Hermano.

“Si yo te digo que hay un material...”, le comentó el movilero y él respondió contundente: “Imposible que haya un material porque no pasó nunca nada”.

“No hay nada igual, era por si me decías...”, admitió el cronista y el exparticipante de El Hotel de los Famosos 2 reiteró: “No, no, porque realmente no pasó nunca nada, nunca la vi a solas”.

