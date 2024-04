Luego de que Fernando Burlando hablara de la difícil situación judicial que enfrenta su clienta, Romina Uhrig, quien está procesada por lavado de dinero (el que quedó involucrada a raíz de su matrimonio con Walter Festa), la exparticipante de Gran Hermano se mostró muy molesta.

“Vi un montón de cosas que dijeron. Espero que, si van a pasar la nota, que pasen todo. Vi que Yanina también empezó a decir cosas y me da bronca. Empiezan a inventar cosas, a decir que yo tengo cosas a nombre de una amiga, de una prima, y es todo mentira. Sólo tengo mi auto a mi nombre. En vez de informar, desinforman”, empezó diciendo Romina en una nota que dio a LAM.

Foto: Captura (América)

“A Walter lo conocí con casi 50 años, una vida hecha. Vivía muy bien, nunca fue millonario. Te da bronca que inventen cosas. Conocí a una persona que estaba bien económicamente, pero inventan que tiene lanchas, propiedades”, agregó.

Y siguió: “Decían que me hacia la ciega, no me conocen ni un poquito. Yo no conocí un tipo, vamos a decir, muerto de hambre. Conocí a un tipo que estaba bien económicamente. No era millonario y no se hizo millonario tampoco estando conmigo. Al contrario, después tuvimos un montón de deudas y quilombos, que eso también llevó a la separación”.

“En vez de informar, desinforman. Hace mal, justamente, que una mujer se meta con otra mujer. Estoy separada, con tres hijas, y quieras o no, te ensucian te ensucian. No tiene idea lo que soy como persona. Lo único que yo robé en mi vida fueron unos chocolates”, cerró Romina, tajante.

ROMINA UHRIG Y SU EXMARIDO, WALTER FESTA, FUERON IMPUTADOS POR LAVADO DE DINERO

La exparticipante de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig, y su exmarido, Walter Festa, exintendente de Moreno, fueron imputados por lavado de dinero, según informó el periodista Rodrigo Alegre en TN Central.

“Estamos hablando de una imputación, en este caso en la Justicia, por lavado de dinero contra el exintendente de Moreno, Walter Festa, y contra su exesposa, Romina Uhrig, quien en el último tiempo adquirió mayor notoriedad porque fue finalista de Gran Hermano”, comenzó diciendo Rodrigo.

“A ambos los están imputando por el delito de lavado de dinero. Hay una causa que está en la Justicia federal de Morón. La fiscal, Mariela Labozzeta y el fiscal, Leonardo Filippini, imputan a ambos por lavado de dinero”, agregó.

Y siguió: “Repito, el ex intendente de Moreno, Walter Festa, y a su pareja, Romina Uhrig, finalista de Gran Hermano, exmiembro de la Cámara de Diputados de la Nación, y a dos personas más que también tenían vínculos con ellos, y una de ellas trabajaba en la municipalidad de Moreno, están siendo investigados por el delito de lavado de dinero”.

En cuanto a los detalles de la causa, detalló: “La fiscalía está pidiendo una serie de medidas. Hay una causa que se estaba tramitando en la Justicia provincial, donde se investigaba a Festa por enriquecimiento ilícito como funcionario público. De esa causa, se desprende ahora esto, la imputación contra Romina Uhrig. Hay una serie de propiedades en la Costa, en un country que se llama Villa Robles, que está siendo investigado. Una casa en un barrio privado en la zona de General Rodríguez, un predio comprado en la provincia de Salta, en la localidad de Cafayate”.

“La Justicia está pidiendo información a la Administración Federal de Ingresos Públicos, y al mismo tiempo, está pidiendo información al registro de la propiedad del inmueble e información a los registros de buques y yates. Hay una cuestión patrimonial de fondos que la Justicia entiende que hay indicios necesarios para iniciar una investigación por lavado de dinero”, añadió.

Y cerró: “Se habla del pago de una casa, por ejemplo, en 100 mil dólares en efectivo, eso aparece en el dictamen de la fiscal. La justicia los investiga a ambos por lavado de dinero a raíz de la compra de una serie de propiedades, una serie de automóviles y manejos de dinero. Le están pidiendo incluso información a la unidad de información financiera para ver los dividendos de ambos y dos personas más, porque entiende la Justicia que había una cuestión donde compraban una propiedad y trasladaban el dominio de esa propiedad a otra persona más”.