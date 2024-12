Si hay un participante relajado y “buen tipo” de todos los Gran Hermano que hubieron en Argentina, ese es Nacho Castañares. En la presentación de la edición 2024 del reality, en la que él forma parte del streaming, el ex “hermanito” habló en exclusiva con Ciudad sobre su noviazgo con Coty Romero, reveló cómo hace para estar en medio de su novia y una de sus grandes amigas, Julieta Poggio, que no se llevan para nada bien, y también se animó a contar los motivos de su distanciamiento de Romina Uhrig.

- ¿Qué amistades te llevás de tu Gran Hermano?

- La verdad es que me llevo un montón. Bueno, hoy en día, estoy en pareja con Coty, que fue de mi Gran Hermano. Me llevo amistades como la de Juli, la de Marcos, la de Thiago, la de Dani. Tengo muy lindos recuerdos de mi Gran Hermano y amistades que hasta hoy siguen estando.



- ¿Qué pasó con Romina Uhrig que te dejó de seguir en redes sociales?

Romina Uhrig y Nacho Castañares.

-Hubo ahí un conflicto, un dicho que no me gustó, sinceramente. Y bueno... esa fue como la repercusión, pero simplemente había cosas que no compartía. Entonces, me pareció más fácil actuar así.

- Y ese tironeo de alguna manera que estás sufriendo porque Coty es tu novia, es tu pareja, y Juli Poggio es una de tus mejores amigas. En su momento, ellas han podido limar asperezas y después se volció a complicar la cosa. ¿Cómo lo llevás?

- Está todo bien. Creo que no hay que esforzar nada. Estoy yo en esta situación en el medio, pero la verdad estoy tranquilo. Ambas están bien, que es lo importante. Y bueno, la vida sigue. No hay que forzar nada, como te dije antes, que es lo más importante.

- Estuve leyendo que Coty habría hecho uso de un ritual para enamorarte, ¿puede ser?

- ¡No, no hizo nada! Jodíamos con eso porque ella contó algo de un bautismo y que me bautizó. Pero nada... lo contamos más que nada por la gracia, pero nada más.



- ¿Y qué tiene en particular Coty para que la relación entre ustedes siga adelante y sigas enamorado de ella?

Coti Romero y Nacho Castañares. Foto: Instagram (@cotyrommero)

- Yo creo que me gusta mucho cómo es ella, no sólo físicamente, sino que como persona también. Es una persona increíble, una persona muy buena, muy comprensiva, muy sincera, muy sencilla. Y bueno, creo que, en su conjunto, es todo lo que yo quiero. Por eso hoy en día estamos como estamos. Y la verdad que muy contentos ambos de poder estar en pareja y poder compartir todo lo que compartimos.

- Gran hermano vuelve y, con él, vuelven los reencuentros con anteriores amigos, participantes... con la Tora, por ejemplo. ¿Qué dice a todo esto Coty?

- Nada, está todo bien. Nosotros hasta el día de hoy seguimos laburando juntos. Esta cobertura la estamos haciendo juntos, así que está todo más que bien. Nos llevamos muy bien. Fuimos grandes compañeros. Está todo más que bárbaro y creo que ambos (con la Tora) nos deseamos un futuro gigante por todo lo que vivimos, así que estamos muy felices.