A pocos meses de que Nacho Castañares y Coti Romero volvieran a darse una oportunidad en el amor, tras haberse separado durante pocos días, él anunció que volvieron a dar un paso al costado.

“No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte”, expresó Nacho en un comunicado que compartió a través de sus stories de Instagram.

Nacho y Coti se separaron. Foto: IG | nachoo_cp

“No estamos más juntos con Coti. No quieran buscar nada porque no lo hay, nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo”, siguió el exparticipante de Gran Hermano.

¿POR QUÉ SE SEPARARON NACHO CASTAÑARES Y COTI ROMERO?

Nacho Castañares reveló por qué se separaron con Coti Romero.

“Simplemente, elegimos separarnos porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar”.

“Simplemente, elegimos separarnos porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar. El amor es inmenso y el respeto aún más y solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte hasta más de nuestro día a día. Gracias por acompañarnos siempre”, sentenció, visiblemente afectado.