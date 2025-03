Paula Varela contó en Intrusos que la China Suárez habló con su entorno tras la versión de un romance con Maxi López y fue contundente con sus palabras: “Dijo ‘si dicen que hay chats son inteligencia artificial’”.

“‘Yo a Maxi López no lo vi en mi vida, ni nada que ver con él’, son los textuales de Eugenia, no lo vio en su vida”, dijo la panelista respecto de la reacción de la actriz.

Suárez reaccionó luego de que Juan Etchegoyen hiciera referencia a una información de ella con Maxi: “Tengo en mi poder chats que comprometen al ex de Wanda Nara y lo vinculan a la novia de Mauro Icardi".

CÓMO CASTIGARÍA LA JUSTICIA A WANDA NARA POR DESOBEDIENCIA TRAS NO ENTREGAR SUS HIJAS A MAURO ICARDI

Angie Balbiani aseguró en Puro Show que la Justicia le prohibiría usar las redes sociales a Wanda Nara por no entregar a sus hijas a Mauro Icardi e hizo referencia también a una multa económica.

“Si Wanda no entrega a sus hijas en tiempo y forma a Icardi, no solo tiene que donar 80 millones de pesos al Hospital Garrahan, sino que tampoco va a poder usar sus redes sociales por tres meses”, contó la panelista.

Foto: Instagram/@wanda_nara

Sobre por qué no entregaba las niñas al futbolista del Galatasaray, la conductora expresó: “Son nenas, no son cosas, ellas también tienen voz, voto y decisión. Lamentablemente está decisión me perjudica a mí porque ellas no están siendo escuchadas”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.