La relación entre Katia “La Tana” Fenocchio y Eugenia Ruiz parece no tener vuelta atrás. Y lejos de conciliar una tregua, las participantes del reality de Telefe volvieron a mantener una tremenda pelea.

Así fue el tenso cruce entre ellas:

Katia: -Fijate en otras cosas, en otras personas que te molesten. Dejá de mirar todo lo que hago.

Eugenia: -¿Quién te mira? Si estás tirada todo el día, nadie te ve la cara.

K: -Hay un montón de personas que duermen un montón y están cansadas y nadie dice nada. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te molesta que duerma? Cuando hay que hacer una actividad o hay que participar en un en vivo, estoy. Y fíjate que ahora estoy en el ojo de la tormenta. ¿Viste cómo me inflan ustedes que me hacen grande? Ustedes mismos me hacen grande.

E: -Me torrás. Ni para pelear me diviertes, te juro. Me duermo, me duermo, me duermo.

K: -Apenas llegaste, te quisiste colgar de mi cu... La querías picar, te querías hacer la picante y tenés un hambre.

E: -Ay, sí, pero ¿qué significa tengo hambre?

K: -Averígualo. No me voy a quedar más callada. Deja romper las pelotas. Densa.

LA ANGUSTIA DE KATIA POR CÓMO SE LLEVA CON SUS COMPAÑEROS EN GRAN HERMANO

Luego de que varios de sus compañeros la votaran para que quedara nominada en Gran Hermano 2024, Katia “La Tana” Fenocchio no pudo evitar quebrar en llanto, en medio de una profunda conversación con Lourdes “Lulú” Ciccarone.

“Me está costando un montón tener la casa en contra y no es la primera vez. Y eso no significa que yo me quiera comer al mundo. Lloro porque soy sensible”, comenzó diciendo la joven con lágrimas en los ojos.

“A Bati me la acerqué un montón de veces, hablándole porque lo veía preocupado, y después escucho que el chabón dice ‘siento que con Martu no puedo conectar’. Y yo digo, la con… Yo quiero conectar con vos y vos estás esquivándome. ¿Qué, no vale lo mío?”, agregó.

Y cerró, a flor de piel: “Con Tato, intento, le cuento todo y ayer me clavó dos votos, me lo confesó. A Martu, tres veces la veo mal, la veo llorando, me acerco y la quiero abrazar. Y las tres veces me dice ‘No, quiero estar sola’. ¡Dale, flaca, me están dando con un puñal! O sea, si yo me voy y la gente sabe esto, yo me voy contenta. Tengo una co… gigante así para estar dos meses con la casa en contra. Ojalá que la gente vea que ellos también son mier… conmigo”.