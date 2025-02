Este miércoles conoció la noticia de la muerte de Michelle Trachtenberg, conocida en todo el mundo por su trabajo en series como Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl. La intérprete tenía solamente 39 años; y en las últimas horas han surgido varias especulaciones sobre las posibles causas de su trágica muerte.

La noticia de la muerte de Michelle le fue confirmada por fuentes policiales al medio estadounidense The New York Post, señalando que el deceso no era investigado como sospechoso.

Pero en las últimas horas, los detalles sobre las posibles causas de esta muerte han comenzado a surgir. Según el portal estadounidense TMZ, algunas fuentes policiales confirmaron que la actriz podría haber sufrido complicaciones debido al rechazo de un trasplante de hígado que había recibido el año anterior.

Michelle Trachtenberg y Sarah Michelle Gellar de Buffy la Cazavampiros (Foto: Instagram @michelletrachtenberg)

Leé más:

A los 39 años, murió Michelle Trachtenberg, la actriz de Buffy, la cazavampiros y Gossip Girl

LAS ESPECULACIONES SOBRE LAS CAUSAS DE LA MUERTE DE MICHELLE TRACHTENBERG

Esta complicación de salud habría tenido un impacto en su salud, lo que podría haber desencadenado su muerte. A su vez, TMZ indicó que el cuerpo de Trachtenberg fue encontrado por su madre en su casa, lo que añade un componente emocional y dramático a esta tragedia.

Según fuentes citadas por TMZ, la policía y los paramédicos respondieron a una llamada de emergencia sobre una mujer en paro cardíaco, que resultó ser la actriz. De todas formas, las autoridades continúan con la investigación, pero no se ha determinado oficialmente la causa del fallecimiento de Michelle Trachtenberg.

Algunas de las últimas fotografías que compartió Michelle Trachtenberg en redes (Foto: IG @michelletrachtenberg)

La muerte de Trachtenberg ha conmocionado a sus más de 800 mil seguidores en redes sociales, quienes notaron recientemente ciertos cambios en su apariencia. En los últimos meses, varios fanáticos expresaron su preocupación por la salud de la actriz, ya que lucía mucho más delgada y con un aspecto frágil.

Ante estos comentarios, Michelle Trachtenberg decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales que se encontraba “feliz y saludable” y desmintió los rumores de que hubiera recurrido a procedimientos quirúrgicos estéticos.

Leé más:

Adrián Suar estrena “Mazel Tov”, su segunda película como director: fecha, tráiler y dónde verla

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.