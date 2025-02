Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en Gossip Girl y Buffy, la cazavampiros, falleció a la edad de 39 años.

La trágica noticia fue confirmada por fuentes policiales al medio estadounidense The New York Post. Las autoridades informaron que, por el momento, la causa de su muerte no está siendo investigada como sospechosa.

La noticia ha conmocionado a sus seguidores, quienes en los últimos meses notaron ciertos cambios en la apariencia de la actriz.

A través de publicaciones en redes sociales, sus más de 800 mil seguidores expresaron su preocupación por su salud, al percatarse de que Trachtenberg lucía mucho más delgada y con un aspecto más frágil.

Foto: @michelletrachtenberg

Tras el alboroto generado en redes, la actriz aclaró en su cuenta oficial que se encontraba “feliz y saludable” y desmintió haber recurrido a procedimientos quirúrgicos estéticos.

QUIÉN FUE MICHELLE TRACHTENBERG, ESTRELLA DE GOSSIP GIRL Y BUFFY, LA CAZAVAMPIROS

Michelle Trachtenberg nació en Nueva York el 11 de octubre de 1985.

Su carrera como actriz comenzó a una edad temprana, cuando, a los nueve años, debutó en la serie Las aventuras de Pete y Pete, un programa icónico de Nickelodeon de los años 90.

Foto: @michelletrachtenberg

En la serie, interpretó a la excéntrica Nona F. Mecklenberg, un papel que le permitió ganar popularidad. Su talento fue rápidamente reconocido y, en 1996, protagonizó Harriet la espía, película que consolidó su carrera en el cine y la televisión.

Michelle Trachtenberg será recordada por sus papeles inolvidables que marcaron una generación. Descanse en paz.