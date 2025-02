Ángel de Brito mantiene una pelea ideológica con Diego Brancatelli que se acentuó luego de que el periodista de C5N fuera señalado como el responsable de la salida de Mariana Brey de Argenzuela, y ahora volvió al ataque con un planteó contundente.

Si bien Mariana Brey volvió a trabajar con Brancatelli en Indomables (C5N), De Brito no cambió de parecer con el esposo de Cecilia Insinga, y este lunes en Ángel responde (Bondi) aprovechó su opinión sobre la forma en la que Florencia Peña habló sobre Carlos Tévez para referirse a él.

Todo comenzó mientras De Brito, Dalma Maradona, Santiago Riva Roy y Carla Conte analizaban qué quiso decir Flor Peña con frases como “Me parece que se olvidó un poco de dónde vino” o “Ya no me gusta en quién se convirtió”, y si eso no la perjudicaba a ella también.

Ángel de Brito y Diego Brancatelli (Fotos: capturas Bondi live y América TV)

POR QUÉ ÁNGEL DE BRITO LLAMÓ “ESTÚPIDO” A DIEGO BRANCATELLI

“Cuando ella dice ‘¿en qué se convirtió?’ no explica en qué. Falta una repregunta. EL mismo argumento de Flor se puede usar en contra de ella, que se ganó todo laburando toda la vida”, argumentó Ángel, mientras Riva Roy le hacía notar que esa “persecución ideológica” se aplica al Kün Agüero.

“A Messi también le dicen ‘¿por qué no se la juega?”, recordó Ángel, y entonces Riva Roy le recordó que “Brancatelli se lo dice todo el tiempo”. “Para mí, cuando uno ver a Brancatelli es un discurso calcado, es el de ‘estos jugadores no representan al pueblo”, agregó el panelista.

“No, pero Brancatelli es estúpido. No se lo puede comparar con Flor Peña”, aseguró De Brito. “Brancatelli leyó el celular nada más”, dijo el conductor mientras Riva Roy intentaba argumentar, y más tarde agregó: “Brancatelli fundió el supermercado”.

