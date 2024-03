Cuando el escándalo de Diego Brancatelli con Yanina Latorre se diluía, ahora fue Mariana Brey quien lo trajo a la palestra, luego de que aclarara los motivos de su renuncia a Argenzuela, en medio de versiones de maltrato de parte del periodista.

“Ayer debuté en Duro de Domar y es algo que ya expliqué”, comenzó la panelista de Socios del Espectáculo minimizando el asunto.

“Fue una decisión personal y profesional, como todas las que tomé en mis casi 30 años de carrera”.

Entonces, disparó sin filtros: “¿Cómo voy a tomar yo una decisión profesional por alguien que es insignificante en mi vida? Es como cualquier compañero con el que te podés llevar bien, mal, pero mis decisiones las tomo por cuestiones profesionales”.

Al final, Mariana Brey negó discordias personales con Diego Brancatelli y reconoció que la había llamado para limar asperezas: “Hablé por teléfono con él. No siento que hubiera tenido que hacer las paces, no que tenga enemigos. No tengo algo personal con alguien particular”.

POR QUÉ MARIANA BREY NO SIGUIÓ EN ARGENZUELA CON JORGE RIAL

“El canal me había propuesto pasar a Duro de Domar, hablé con Jorge Rial y acepté. Fue todo re charlado”, precisó.

Entonces, Mariana Brey se explayó sobre la imposibilidad de hacer tres programas diarios: “La propuesta había venido desde el año pasado para hacer los dos programas, pero no puedo asumir tanta responsabilidad laboral porque tengo dos hijos”.