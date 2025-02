Rocío Marengo dio que hablar con sus fuertes declaraciones contra Karina Iavícoli, en medio de una nota que dio en el programa de streaming Bondi Live, donde no ocultó todo lo que siente por la panelista de Intrusos.

“A mí no me gusta Karina, aparte es machista, es una porquería. Como mujer, escucharla, es un asco”, comenzó diciendo la mediática, tal como lo mostraron en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América. Luego, optó por calmar las aguas: “Es buena onda igual”,

“Es re machista. Una vez la vi en LAM, no sé con quién peleaba, y los comentarios que hacía. Siempre está del lado de los varones, una porquería”, siguió, subiendo la apuesta. Y cerró, picante: “Algo en su familia debe tener porque piensa así por cómo se ha criado. Es raro”.

Fotos: Instagram (@marengorocio y @karinaiavicoli)

ROCÍO MARENGO, A CORAZÓN ABIERTO, EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE SU NOVIAZGO CON EDUARDO FORT

Lejos de pasar por alto los comentarios que dejaron muchos seguidores en sus redes después de compartir románticas e inéditas fotos junto a Eduardo Fort, con quien cumplió 10 años de amor, Rocío Marengo fue contundente con su respuesta.

“¡Hola, hola! ¡Cuánto debate! Rapidito porque realmente creo que es claro y fácil de explicar. ¿Familia? ¡Es la que formé! ¡Quizá no es la que forman algunos, ‘mamá, papá e hijos’! Pero tengo una familia hermosa que formé y alimento día a día, con amor y tiempo”, lanzó la modelo en Instagram después de que la indagaran sobre la posibilidad de agrandar la familia con su novio.

Rocío Marengo y Eduardo Fort (Movilpress) Por: MOVILPRESS

“Tema: hijos. Lamentablemente, para que dejen de especular y tirar mier… tengo que decirles que todos los días con Edu deseamos ser padres juntos, ¡pero no llega! Dios lo manda y quizá no es el momento por ahora”, agrego.

Y cerró, firme: “Besos y tratemos todos de #empatizar con el otro. Desde afuera, no se sabe el adentro de cada pareja y familia. No sean malos que la vida pasa rápido y no nos llevamos nada más que lo vivido. Mucho amor y felicidad a todos”.