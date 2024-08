Nancy Duré reveló en Socios del Espectáculo que se agranda la familia Fort ya que Macarena, la hija de Eduardo Fort, será madre: “Rocío Marengo va a ser abuelastra”.

“Se agranda la familia Fort, la hija de Eduardo Fort, Maca, va a ser mamá. Ella se casó hace poco con Thiago”, anunció y recordó la panelista.

La hija de Eduardo Fort será madre (Foto: captura de Socios del Espectáculo).

“Está embarazada de tres meses, ella compartió la foto, están muy contentos”, sumó Nancy y tanto Rodrigo Lussich como Adrián Pallares comentaron: “Las abuelas son la ex de Eduardo y Rocío”.

ROCÍO MARENGO, FURIOSA CON KARINA MAZZOCCO POR METERSE CON SU MATERNIDAD

Rocío Marengo apuntó contra Karina Mazzocco en una nota con LAM por meterse con su maternidad: “Conductoras como ella hablando de por qué no soy madre, ¿cómo se va a meter en mis óvulos?”.

“Y después llamás para pedir pauta. Es muy injusto… es horrible. Esta es la familia que tengo hoy por hoy. Si les gusta, bien. A mí me encanta. Igual, no me importa si les gusta o no”, cerró indignada.

