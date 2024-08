Felizmente en pareja con Eduardo Fort, Rocío Marengo reapareció en la televisión como “angelita” invitada en LAM y se convirtió en noticia al filtrar el nombre del exfutbolista con el que tuvo un explosivo romance, muchos años atrás.

Luego de que Pepe Ochoa contar que Juan Sebastián “La Brujuta” Verón está esperando un hijo con su esposa, Valentina Martín, Ángel de Brito le preguntó a Marengo si fue muy botinera y ella terminó revelando que tuvo un affaire con Sergio “Kun” Agüero, quien también está esperando un bebé, en este caso una niña, con Sofía Calzetti.

ROCÍO MARENGO FILTRÓ QUE TUVO UN ROMANCE CON KUN AGÜERO

Rocío Marengo: -Le pregunté a Naza si ella estuvo con Palermo.

Nazarena Vélez: -Ojo con lo que preguntás que yo puedo repreguntar.

Rocío: -¿Recordás algún jugador buena onda con el que hayas salido y que tengas lindos recuerdos?

Nazarena: -No.

Ángel de Brito: -¿Vos saliste con algún jugador?

Rocío: -Sí.

Ángel: -¿Con quién? ¿De qué equipo?

Rocío: -Bueno, como Naza, que hemos salido...

Nazarena: -¿Por qué me metés a mí?

Ángel: -¿Con Palermo también?

Rocío: -No, con Palermo no. Era el exmarido de mi amiga Jaqueline Dutra. Ella la última vez me recomendó a uno que vendía unas cremas.

Ángel: -¿Pero vos fuiste muy botinera?

Rocío: -No, poquito.

Nazarena: -No mientas que te estoy escuchando.

Rocío: -Tuve algún novio, pero poquitos. Yo trabajaba en Mar de fondo y a Alejandro Fantino no le gustaba que yo me vincule...

Fernanda Iglesias: -Ya sé con quién saliste, con Javi García. El que salió con Guillermina Valdés.

Rocío: -No, no. Yo salí con el Bombón Rosada. Jugó en Chacarita y en Boca. La familia es un amor... Después tuve otro novio que jugaba en la Selección uruguaya, Sebastián Sosa. Era el arquero.

Ángel: -(Se tapó la cara y le dijo a Rocío el nombre de un futbolista).

Rocío: -No con Higuaín no salí.

Ángel: -Me gusta que reserves la pregunta, jaja.

Rocío: -Pero vení que te cuento esta (se tapó la cara y moduló Kun Agüero).

Fernanda: -¡Se escuchó!

Ángel: -Pero se escucha, boluda. ¿Saliste con el Kun Agüero? Ahora vamos a desarrollar todo este tema.

Rocío: -Se entendió mal. Quería decir que él salió con una amiga.

Ángel: -Llamada Princesita. ¡Dale! Ya no la podés arreglar.

