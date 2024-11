RocÍo Marengo reapareció en los medios y contó que se apresta a empezar una nueva etapa junto a Eduardo Fort, tras once años juntos, y también apuntó fuerte contra Karina, la ex del empresario.

Rocío contó que la década que lleva con el empresario chocolatero no hizo mella en la relación: “No te voy a entrar en detalles, pero somos una pareja que tiene sexo”, le dijo en exclusiva a Nuevas tardes con Denise (La TV Pública).

“Después de 11 años, más que firme es un tronco”, fue la frase que usó Rocío para describir a su pareja, antes de confesar que se siente “muy alejada del medio”. “Es lindo trabajar, pero lo que pasa es que cuando uno deja cuesta más volver. Es más lindo rascarse”, confesó Marengo.

ROCÍO MARENGO CONTÓ CUÁLES SON SUS PLANES CON EDUARDO FORT

“Hoy elijo estar en casa estar guardada. Viajo un montón, no es que estoy tirada mirando tele, pero estoy con otras cosas porque me invitan todo el tiempo”, explicó la modelo, que aseguró que se negaría a ser panelista, inclusive de Gran Hermano.

“Estamos re bien, tenemos ganas de irnos a vivir afuera pero por trabajo no podemos”, contó Rocío, y confirmó que el destino sería nada menos que la ciudad de Miami. “Estamos cada vez más tiempo allá, pero por ahora no es definitivo, pero estamos esperando que los chicos terminen el colegio y ahí nos vamos a poder ir”, señaló.

QUÉ DIJO ROCÍO MARENGO SOBRE KARINA ANTONIALI

Respecto a Karina Antoniali, la ex de Eduardo, Rocío la ninguneó al afirmar que “no la registra”. “Imaginate que Eduardo se tenga que ocupar de todos mi ex”, le propuso a Santiago Riva Roy y le aseguró que a ella “no le entran las balas”, respecto a cuando Antoniali la trató de “gato” e “interesada”.

“Hay cosas que me hacen favores en la vida. Yo tengo muy en claro quién soy y qué tengo. Además, yo no soy la que toma alcohol”, afirmó Rocío, antes de confesar que, si lograra cumplir el sueño de tener una hija, la eligiría a Denise Dumas como madrina, en referencia al madrinazgo frustrado de la conductora con la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia.

