En medio de los rumores sobre un posible regreso del Bailando, Carolina “Pampita” Ardohain reveló si fue convocada para ser de nuevo jurado y fue contundente al dar a conocer el trabajo que no haría nunca más.

“No me llamaron, pero siempre me logran convencer. Vienen ahí, te hablan y te hablan hasta que lo logran. Pero todavía no me llamaron, no sé si se hará o no, es como un rumor, creo”, comenzó diciendo la modelo en una nota que se dio a LAM, dejando en claro que todavía no la contactaron para este proyecto.

“Yo haría temporadas más cortas, de dos, tres meses. Entonces como que le pones todo a eso y es más estelar y tenés famosos, tal vez, que son más difíciles de conseguir. En un lapso más cortito te animás, pero si vas a estar bailando seis meses, no sé si todo el mundo se quiere enganchar”, agregó.

Foto: Captura (América)

Fue entonces que, tras escucharla, Ángel de Brito fue al hueso con su pregunta: “¿Y bailarías de vuelta o solo serías jurado?”, indagó. A lo que Pampita no dudó con su respuesta: “No, nunca más en la vida. Nunca más”.

“No, porque bailan chicas de 20 años que pueden ensayar ocho horas al día, que el cuerpo tiene una elasticidad increíble, y yo ya estoy medio oxidada”, argumentó. Y cerró, firme con su postura: “A menos que sean todas de mi edad. Si son todas de 45 para arriba… No puedo competir con una chica de 20 años, no tengo la energía tampoco para algo así”.

Pampita: "No (sería participante del Bailando) nunca más en la vida porque bailan chicas de 20 años que pueden ensayar ocho horas al día, que el cuerpo tiene una elasticidad increíble, y yo ya estoy medio oxidada".

YANINA LATORRE LE CONTESTÓ A LA CHINA SUÁREZ Y REVELÓ QUE LE PIDIÓ DISCULPAS A PAMPITA

En medio de las repercusiones que despertaron los posteos que compartió Eugenia “la China” Suárez cuestionando la información que lanzó Yanina Latorre en sus redes en los últimos días, la panelista recogió el guante y dio que hablar con su respuesta.

Todo comenzó cuando la pareja de Mauro Icardi compartió en Instagram Stories mostrando un fragmento de Yanina en LAM, varios años atrás, con un discurdo distinto al que mantiene ahora.

“Yanina Latorre en #LAM diciendo que Pampita y Vicuña estaban separados cuando pasó lo de motorhome / Yanina Latorre post Wandagate diciendo que la China Suárez le aruinó la vida a Pampita y mintiendo sobre el famoso móvil de Intrusos”, se pudo leer en la publicación, con la frase ‘¿en qué quedamos?‘.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Atenta a esto, la angelita dijo lo suyo: “Te contesto. ¡Al principio, te creí! No le creía a Pampita y te defendí. Pero después me di cuenta que sos mentirosa y oscura", lanzó. Y cerró, filosa: “Le pedí disculpas a Pampita y entendí que ella tenía razón. Caí en tu trampa, Chaina”.