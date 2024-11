Luego de que los participantes dejaran todo en la pista para superar las expectativas de los jurados (integrado por Flavio Mendoza, Nacha Guevara, Marcelo Polino y Milett Figueroa), Karina Mazzocco -que estuvo en la conducción de Cantando 2024 en reemplazo de Florencia Peña- dio a conocer los resultados de la votación del público y reveló qué pareja quedó eliminada del certamen.

“La pareja que continúa en este Cantando 2024 es la pareja de... ¡Cami Lattanzio!”, comenzó diciendo la conductora del programa de América, dejando en claro que la exparticipante de Gran Hermano y su partenaire (que sacaron el 53,7% de los votos contra el 46,3% que cosechó Matías Alé) continúan en carrera.

“Estoy re contenta de estar acá, los amo”, dijo la joven, con lágrimas en los ojos, y muy emocionada por este resultado. Mientras que Alé se despidió de todos con unas cálidas palabras: “Quiero agradecer, obviamente, a Marcelo Tinelli, a Chato Prada, a toda la producción y a todos. La verdad que fueron seis Bailando. No sé si canté bien, pero tratamos de dar un show lindo. Descubrí que hay un grupo humano que es hermoso y que tal vez no tengo el talento para hacerlo, pero sí el tiempo para generarlo”.

Las parejas sentenciadas fueron las de: Pepe Ochoa, Josefina Pouso, Silvina Escudero (por votación de sus compañeros). Además, Mimi Alvarado, Brenda Di Aloy, Matías Alé y Camila Lattanzio también quedaron en la cuerda floja por su bajo puntaje.

En este contexto, el jurado tuvo la oportunidad de salvar a 5 parejas. Pachano salvó a la pareja de Luciano “El Tirri” y el integrante de LAM. Por su parte, Flavio optó por la hija de Yuyito González y Milett se inclinó por la bailarina. Por último, Polino le dio una nueva oportunidad a la panelista de Intrusos.

EL DESCONSOLADO LLANTO DE MATÍAS ALÉ EN CANTANDO 2024

Fue un momento de mucha emoción la que se vivió en la pista del Cantando (el programa que conduce Flor Peña por América), luego de que Matías Alé abriera su corazón y rompiera en llanto después de escuchar las críticas del jurado.

“Quiero decir que hay una evolución y nuestro deseo es seguir, más allá de que nos vayamos o no la semana que viene. Yo ya estoy feliz y agradecido. Yo, desde que pasé lo que pasé, vivo de momentos. Este momento a mí no me lo roba nadie. No importa si me voy”, comenzó diciendo Matías, muy quebrado.

“Ya para mí es un montón, de verdad les digo. Y si me voy, les digo ‘gracias’ y ‘fui feliz’. Y si me quedo, va a ir mejorando”, agregó, con lágrimas en los ojos y emocionando a todos en el estudio con sus palabras.

Tras escucharlo, Florencia tomó la palabra: “Creo que todos, tanto el jurado como el VAR, te reconocen que pasaste por muchas cosas muy difíciles y que más allá de tu talento, sos una persona que inspira mucha fuerza, que inspira a los demás para seguir avanzando en la vida. Y creo que eso es lo que hace que se te quiera tanto”.

“Yo sé que tal vez estoy un poco sensible en estos días. Después de un año y medio, me animé a hablar de lo que me pasó. Y sé que tal vez a alguien le hice bien. Entonces sepan que, para mí, esto es un montón, estar con los chicos y con ustedes. Chicos, yo tarareaba en una ducha en un neuropsiquiátrico, y hoy estoy acá”, cerró el actor, a corazón abierto.