Yanina Latorre tuvo una repudiable reacción con un colega al ver que tenía al lado suyo una tarjeta SUBE, en medio de un debate en LAM por las críticas de Roberto Piazza a Matilda Blanco en su rol de asesora de imagen.

Es que en el programa de América pasaron un tape en el que aparecen Leo Arias, panelista de Gossip (NET TV), mientras entrevista al diseñador, quien apuntó contra Matilda.

Acto seguido, Pepe Ochoa comentó: “Leo Arias no puede criticar a nadie con ese sweater”.

Leo Arias (Foto: captura de LAM).

“A mí me destruyó primero y le tengo que contestar. Para mí está bien su sweater, es fachero”, discrepó Yanina con su compañero y Ángel de Brito pidió que muestren al periodista con su sweater.

Yanina Latorre en LAM.

“Tiene la SUBE en el escritorio, ¿se la regalaron?”, remarcó el conductor después de ver la imagen. “¿La SUBE existe?”, preguntó por su parte Marcela Feudale y Marixa Balli le contestó: “Sí, existe, ¿cómo subís en el micro sino?”.

“¡Qué marginal es todo!”, lanzó por su parte Latorre. En diálogo con Fernando Gatti de Ciudad Magazine, Leo Arias dejó en claro que en ningún momento habló mal de Yanina: “Para mí se confundió de panelista. Además, la SUBE no era mía”.

PEPE OCHOA, INDIGNADO PORQUE ROBERTO PIAZZA CRITICÓ SU CUERPO

Ángle de Brito mencionó en su programa los supuestos dichos de Roberto Piazza sobre el cuerpo de Pepe Ochoa, y este salió a contestarle. “¿Le dijo gordo?”, indagó el conductor.

Pepe Ochoa en LAM.

Entonces, el panelista arrancó: “Que alguien me diga gordo no me ofende, no sé si sabias vos Roberto Piazza que somos el quinto país del mundo que luchamos contra la obesidad, me parece desagradable lo que dijo, él me conoce”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.